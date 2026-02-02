Home > टेक - ऑटो > AI ने छीनी 30 हजार नौकरियां? OpenAI के चलते इस कंपनी में छंटनी का खतरा

Oracle Layoffs: ओरेकल को अब तक की सबसे बड़ी छंटनी का सामना करना पड़ सकता है. इसके पीछे मुख्य कारण OpenAI के साथ 300 अरब डॉलर की बड़ी डील है. जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा महंगी साबित हो रही है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 2, 2026 6:54:03 PM IST

Oracle Layoffs
Oracle Layoffs


Oracle Layoffs: ओरेकल को अब तक की सबसे बड़ी छंटनी का सामना करना पड़ सकता है. इसके पीछे मुख्य कारण OpenAI के साथ 300 अरब डॉलर की बड़ी डील है. जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा महंगी साबित हो रही है. इन्वेस्टमेंट बैंक TD Cowen ने इस हफ़्ते रिपोर्ट दी कि ओरेकल 20,000 से 30,000 नौकरियां कम करने पर विचार कर रहा है.

इससे कंपनी को अतिरिक्त  8 से 10 अरब डॉलर कैश मिल सकता है. कंपनी को इस पैसे की बहुत जरूरत है क्योंकि उसने AI डेटा सेंटर बनाने में भारी निवेश किया है, मुख्य रूप से OpenAI (सैम ऑल्टमैन की कंपनी) के लिए है.

OpenAI में निवेश

TD Cowen के अनुसार, ओरेकल को सिर्फ़ OpenAI के लिए लगभग 156 अरब डॉलर खर्च करना होगा. इसके लिए लगभग 3 लाख GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) लगाने होंगे.

ओरेकल ने पिछले दो महीनों में ही 58 अरब डॉलर का कर्ज़ लिया है. इसमें टेक्सास और विस्कॉन्सिन में डेटा सेंटर के लिए 38 अरब डॉलर और न्यू मैक्सिको में एक कैंपस के लिए 20 अरब डॉलर शामिल है. कंपनी का कुल कर्ज़ अब 100 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है.

लेकिन समस्या यह है कि 58 अरब डॉलर तो बस शुरुआत है, और भी बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है. ओरेकल के शेयर की कीमत सितंबर 2025 में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अब यह उससे आधे से भी कम हो गई है. कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 463 अरब डॉलर कम हो गई है.

अमेरिकी बैंक पीछे हट रहे 

यह समस्या अब सिर्फ़ ओरेकल तक सीमित नहीं है. कई अमेरिकी बैंकों ने ओरेकल से जुड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए लोन देने से मना कर दिया है. TD Cowen ने रिपोर्ट दी कि सितंबर से बैंकों ने ओरेकल को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दरें दोगुनी कर दी है. उधार लेना इतना महंगा हो गया है कि ऐसा लगता है जैसे कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब हो गई है.

नतीजतन कई डेटा सेंटर लीज़ डील रुक गई है. प्राइवेट कंपनियां कंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग हासिल नहीं कर पा रही है. इसका नतीजा यह है कि ओरेकल अपने कस्टमर्स खासकर OpenAI को जरूरी क्षमता नहीं दे पा रहा है. कुछ एशियाई बैंक अभी भी सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन समस्या अमेरिका में बनी हुई है, जहां ज़्यादातर विस्तार की योजना है.

हालात कितने खराब?

ओरेकल चुप नहीं बैठा है. कंपनी अब नए कस्टमर्स से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 40% एडवांस में मांग रही है, जिसका मतलब है कि कस्टमर्स असल में खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग कर रहे है. कुछ मामलों में, “अपना चिप खुद लाओ” का ऑप्शन भी है, जहां कस्टमर्स अपना हार्डवेयर खुद देते है. 

कंपनी अपनी हेल्थकेयर सॉफ्टवेयर यूनिट Cerner को बेचने पर भी विचार कर रही है, जिसे Oracle ने 2022 में  28.3 अरब डॉलर में खरीदा था. अगर यह बिक्री हो जाती है, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा, जिससे पता चलता है कि अब AI इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप प्रायोरिटी है, और बाकी सब कुछ संभावित रूप से बिक्री के लिए है.

TD Cowen ने यह भी बताया कि OpenAI ने अपने कुछ जरूरी वर्कलोड को Microsoft और Amazon पर शिफ्ट कर दिया है. यह Oracle की समय पर डिलीवरी करने की क्षमता पर भरोसे की कमी को दिखाता है. अब तक  Oracle ने इन कैपेसिटी की कमी या फाइनेंसिंग की दिक्कतों के बारे में कोई पब्लिक बयान नहीं दिया है.

