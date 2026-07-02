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7000mAh बैटरी, वाटर प्रूफ बॉडी और DSLR जैसे कैमरे के साथ Oppo Reno 16 सीरीज भारत में लॉन्च, तुरंत चेक करें कीमत और फीचर्स

7000mAh बैटरी और कमाल के फीचर्स के साथ आ गई Oppo की नई Reno 16 सीरीज! क्या इस बार कंपनी ने कीमत में भी बाजी मार ली है? खरीदने से पहले जानें पूरी सच्चाई...

By: Shivani Singh | Published: July 2, 2026 10:06:10 PM IST

7000mAh बैटरी और कमाल के फीचर्स के साथ आ गई Oppo की नई Reno 16 सीरीज! क्या इस बार कंपनी ने कीमत में भी बाजी मार ली है? खरीदने से पहले जानें पूरी सच्चाई...
7000mAh बैटरी और कमाल के फीचर्स के साथ आ गई Oppo की नई Reno 16 सीरीज! क्या इस बार कंपनी ने कीमत में भी बाजी मार ली है? खरीदने से पहले जानें पूरी सच्चाई...


चीनी स्मार्टफोन कंपनी Oppo ने आज, गुरुवार को भारतीय बाज़ार में अपनी मिड-रेंज Reno सीरीज के दो नए मॉडल लॉन्च किए: Oppo Reno 16 और Oppo Reno 16c. दोनों फ़ोन तीन कलर ऑप्शन में पेश किए गए हैं. स्टैंडर्ड मॉडल, Oppo Reno 16 में Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर है, जबकि Oppo Reno 16c में MediaTek चिप दी गई है. ये दोनों नए फ़ोन अलग-अलग तरह के यूजर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.

कैसा है डिस्प्ले और प्रोसेसर

  • Reno 16 में 6.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक और पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक है. वहीं, Reno 16c में थोड़ा बड़ा 6.57-इंच का AMOLED पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, लेकिन इसकी पीक ब्राइटनेस 1,400 निट्स तक सीमित है.
  • प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो, Reno 16 में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जबकि Reno 16c में MediaTek Dimensity 7300 चिप का इस्तेमाल किया गया है.
  • दोनों फ़ोन ColorOS 16 (Android 16 पर आधारित) पर चलते हैं और डुअल सिम फ़ंक्शनैलिटी को सपोर्ट करते हैं. इनमें इन-डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट स्कैनर और फ़ेस अनलॉक सपोर्ट भी मिलता है.

कैमरा, बैटरी और अन्य फ़ीचर्स क्या है?

कैमरा: Reno 16 में 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP का टेलीफ़ोटो लेंस है. Reno 16c में भी वही 50MP का प्राइमरी और टेलीफ़ोटो कैमरा है, लेकिन इसमें 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है. दोनों फ़ोन में सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का फ्रंट-फ़ेसिंग कैमरा है. Reno 16 में 6,700mAh की बैटरी है, जबकि Reno 16c में बड़ी 7,000mAh की बैटरी दी गई है. दोनों फ़ोन 80W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं.

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दोनों फ़ोन IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ धूल और पानी से सुरक्षा देते हैं. कनेक्टिविटी फ़ीचर्स में 5G, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप-C पोर्ट और GPS शामिल हैं.

कीमत, ऑफ़र और उपलब्धता

Oppo Reno 16, इस फ़ोन के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की शुरुआती कीमत ₹61,999 है. 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत ₹67,999 है.

Oppo Reno 16c, इस फ़ोन के कीमत ₹46,999 से शुरू होती हैं, जबकि 8GB+256GB और 12GB+256GB वाले मॉडल क्रमशः ₹49,999 और ₹55,999 में उपलब्ध होंगे.

कंपनी SBI और HDFC बैंक सहित चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट कैशबैक दे रही है. दोनों स्मार्टफ़ोन 9 जुलाई से Amazon, Flipkart और Oppo की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. कलर ऑप्शन की बात करें तो ये Starry White, Stellar Purple और Twilight Violet शेड्स में उपलब्ध होंगे.

Tags: oppo reno 16
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