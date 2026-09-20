Oppo Reno 16 F 5G vs Vivo T5 5G: कौन देगा बेहतर कैमरा? किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स, जानें दोनों के बीच कई बड़े अंतर

Oppo Reno 16 F 5G vs Vivo T5 5G: अगर आप 30,000 से 40,000 के आसपास नया 5G स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा. दरअसल, फ्लिपकार्ट की बिगबिलियन डे सेल शुरु होने वाली है, जिसमें आप किसी भी स्मार्टफोन पर एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते है. हालांकि, किसी भी फोन को लेने से पहले आपको उसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और बैटरी आदि के बारे में पता कर लेना चाहिए. बहुत से लोग OPPO Reno16 F 5G और vivo T5 5G को लेकर कंफ्यूज रहते हैं.

दोनों ही स्मार्टफोन बड़े AMOLED डिस्प्ले, 5G कनेक्टिविटी, हाई-रिफ्रेश-रेट स्क्रीन के साथ आते हैं. आप दोनों में से किसी भी फोन को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

फीचर्स में क्या है अंतर?

Oppo Reno 16 F 5G में आपको 6.57 इंच की फुल एचडी स्क्रीन मिलने के अलावा Crystal Guard+ AMOLED डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है. इस फोन में आपको 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस और हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाता है. वहीं, दूसरी ओर Vivo T5 5G में 4nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट मिलता है. इसके साथ ही फोन का डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है.

किसमें मिलेगा दमदार कैमरा?