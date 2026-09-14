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Oppo Reno 16 F 5G vs Samsung Galaxy A17 5G: कौन सा स्मार्टफोन लेना रहेगा फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेस्ट? जानें किसमें मिलेगा बेहतरीन कैमरा

वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन अपने-अपने सेगमेंट में काफी आकर्षक फीचर्स देते हैं. लेकिन, दोनों में से किसी को भी लेने से पहले आपको दोनों के बारे में अंतर जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 14, 2026 5:19:15 PM IST

Oppo Reno 16 F 5G vs Samsung Galaxy A17 5G: कौन सा स्मार्टफोन लेना रहेगा फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेस्ट? जानें किसमें मिलेगा बेहतरीन कैमरा


Oppo Reno 16 F 5G vs Samsung Galaxy A17 5G: आज के समय में स्मार्टफोन खरीदते समय केवल कीमत ही नहीं, बल्कि कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी के साथ-साथ अन्य फीचर्स भी देखे जाते हैं. खासकर अगर आपका बजट मिड-रेंज सेगमेंट का है, तो ऐसे में Oppo Reno 16 F 5G और Samsung Galaxy A17 5G जैसे फोन आपके लिए आज के समय में बेस्ट हो सकते हैं. लेकिन, अक्सर लोग इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आप भी दोनों में नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा फोन सही रहेगा तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें.
वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन अपने-अपने सेगमेंट में काफी आकर्षक फीचर्स देते हैं. लेकिन, दोनों में से किसी को भी लेने से पहले आपको दोनों के बारे में अंतर जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों के बारे में. 

फीचर्स में कौन किससे आगे? 

देखा जाए तो Oppo Reno 16F 5G में 6.57 इंच की फुल एचडी स्क्रीन मिलने के अलावा Crystal Guard+ AMOLED डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है. इस फोन में आपको 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस और हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Samsung Galaxy A17 5G में आपको Exynos 1330 और मल्टीटेक डायमेंसिटी 6080/6100 की चिपसेट दी जाती है. इसके अलावा फोन में 6.70 इंच की डिस्प्ले भी मिल जाती है. दोनों ही फोन्स फीचर्स के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं. 

किसमें मिलेगा ज्यादा अच्छा कैमरा? 

Oppo Reno 16F 5G में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें f/1.8 aperture मिलता है. इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Samsung Galaxy A17 5G में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर (F1.8) मिलता है. फोन में 2MP का macro sensor और 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसके साथ ही साथ फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथा आता है. 

Tags: Oppo Reno 16 F 5G
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