Oppo ला रहा सबसे पावरफुल टैबलेट! Oppo Pad 5 लॉन्च डेट कन्फर्म, मिलेंगे धांसू फीचर्स
By: Renu chouhan | Published: September 29, 2025 8:36:51 PM IST

स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने वाली कंपनी Oppo ने अपने नए टैबलेट Oppo Pad 5 की ग्लोबल लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. कंपनी इसे 16 अक्टूबर को लॉन्च करेगी. खास बात यह है कि इसी दिन चीन में Find X9 और Find X9 Pro स्मार्टफोन भी पेश किए जाएंगे. लॉन्च की जानकारी Oppo ने अपने ऑफिशियल Weibo अकाउंट पर एक टीजर वीडियो के साथ साझा की है.

Oppo Pad 5 की खासियतें
टीजर से पता चला है कि यह टैबलेट ColorOS 16 (Android 16 बेस्ड) पर चलेगा. इसमें मल्टी-स्क्रीन सपोर्ट, तेज ऐप स्विचिंग और एडवांस जेस्चर कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इसे खासतौर पर प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

Oppo Pad 5 के संभावित स्पेसिफिकेशंस
लीक्स और बेंचमार्क रिपोर्ट्स के अनुसार Oppo Pad 5 में MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर होगा. यह टैबलेट 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आ सकता है. Geekbench पर इसके स्कोर 2,673 (सिंगल-कोर) और 7,839 (मल्टी-कोर) रहे हैं, जो फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस दिखाते हैं. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 12.1 इंच का 3K+ LCD पैनल होगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. इस वजह से यह हाई-एंड Android टैबलेट्स को टक्कर देगा. इसके कलर ऑप्शंस ग्रे, पर्पल और सिल्वर हो सकते हैं.

कैमरा और बैटरी
Oppo Pad 5 में 8MP रियर कैमरा और 10,300mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी. सिर्फ 579 ग्राम वजन के साथ यह अपने सेगमेंट का सबसे हल्का टैबलेट साबित हो सकता है.

Oppo की स्ट्रैटेजी
कंपनी इस टैबलेट के जरिए ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. क्योंकि इस समय Samsung, Xiaomi और OnePlus जैसी कंपनियां प्रीमियम Android टैबलेट मार्केट में कड़ी टक्कर दे रही हैं. Find X9 सीरीज के साथ इसे लॉन्च करके Oppo अपनी इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी को और मजबूत करना चाहती है.

