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Oppo K15 की लॉन्च डेट हुई कन्फर्म! धांसू डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और तगड़े फीचर्स के साथ होगी एंट्री

Oppo K15 launch date: टेक कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह इस सीरीज में एक तीसरा मॉडल लॉन्च करेगी. Oppo K15 नाम का यह फोन अगले हफ्ते चीन में लॉन्च होने वाला है. इसके अलावा Oppo K15 को चीन में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट किया गया है जिससे इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन, फीचर, डिजाइन, कलर ऑप्शन और स्टोरेज वैरिएंट की जानकारी सामने आई है.

By: Anshika thakur | Published: July 18, 2026 8:11:24 PM IST

Oppo K15
Oppo K15


Oppo K15 launch date: Oppo K15 Pro और Oppo K15 Pro+ को अप्रैल में चीन में लॉन्च किया गया है. इन स्मार्टफोन में गर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्टिव कूलिंग फैन दिया गया था. अब टेक कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह इस सीरीज में एक तीसरा मॉडल लॉन्च करेगी. Oppo K15 नाम का यह फोन अगले हफ्ते चीन में लॉन्च होने वाला है. इसके अलावा Oppo K15 को चीन में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट किया गया है जिससे इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन, फीचर, डिजाइन, कलर ऑप्शन और स्टोरेज वैरिएंट की जानकारी सामने आई है. इसमें ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7000 सीरीज का चिपसेट होगा. फोन में डुअल रियर कैमरा सिस्टम भी होगा जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा शामिल है.

Oppo K15 चीन में 24 जुलाई को लॉन्च होगा

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आने वाले Oppo K15 की लिस्टिंग Oppo के ऑनलाइन स्टोर पर लाइव हो गई है जिससे यह कन्फर्म हो गया है कि यह स्मार्टफोन चीन में 24 जुलाई को सुबह 10:00 बजे (लोकल टाइम) यानी सुबह 7:30 बजे (IST) लॉन्च होगा. यह फोन अभी देश में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि Oppo K15 चीन में कम से कम 12GB RAM और 256GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इसे दो कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा. गेल ग्रे और रैपिड व्हाइट.

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Oppo K15 के 6.59 इंच के फ्लैट डिस्प्ले के साथ लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है. कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP69 रेटिंग के साथ आएगा. आने वाले Oppo K15 में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7360 Super चिपसेट होगा, जो Tidal Engine से पावर्ड होगा. दो Pro‌ मॉडल्स की तरह इस स्मार्टफोन में भी एक्टिव कूलिंग फैन होगा.

इसके अलावा Oppo K15 में वेपर चैंबर कूलिंग सॉल्यूशन होगा जिसका हीट डिसीपेशन एरिया 4,950 sq mm है. इससे थर्मल मैनेजमेंट बेहतर होता है जिससे गेमिंग जैसे भारी कामों के दौरान फोन ज्यादा गर्म नहीं होता और न ही परफ़ॉर्मेंस कम होती है. Oppo K15 में 8,000mAh की बैटरी होने की पुष्टि हो चुकी है जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, बायपास चार्जिंग और ग्लेशियर बैटरी एनर्जी गैदरिंग चिप को सपोर्ट करती है.

कैमरे की बात करें तो Oppo K15 में डुअल रियर कैमरा सेटअप और LED फ्लैश होगा. इस स्मार्टफोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा. इसके अलावा इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी होगा. यह नेविगेशन के लिए डुअल-फ़्रीक्वेंसी GPS और थ्री-फ़्रीक्वेंसी BeiDou को भी सपोर्ट करेगा.

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