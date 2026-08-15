Flipkart पर इतने हजार रुपये सस्ता मिल रहा Oppo Find X9s, ऐसे उठाएं ऑफर का लाभ, मिलेगी बेस्ट डील

Oppo Find X9s: अगर आप लंबे समय से कोई प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं और आपका बजट करीब 80,000 से 90,000 के आसपास है, तो OPPO Find X9s पर नजर डाल सकते हैं. ऐसे में यह स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर रह सकता है और आपके बजट में सटीक भी बैठ सकता है. इस समय आप इसे फ्लिपकार्ट पर सेल में कम कीमत पर और एक अच्छे डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं.

यह फोन फ्लैगशिप सेगमेंट में आता है और इसमें दमदार प्रोसेसर, 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, बड़ी बैटरी भी दी जाती है. खास बात यह है कि मौजूदा Flipkart लिस्टिंग में फोन की कीमत पर सीधी कटौती के साथ बैंक ऑफर भी दिखाई दे रहा है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत और कम हो सकती है.

Oppo Find X9s पर कितना डिस्काउंट

Oppo Find X9s आपको एक बेहतर और अच्छे ऑफर पर मिल सकता है. Oppo Find X9s फोन MRP से 44% डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है. इस ऑफर के बाद इस फोन की कीमत 89,999 रुपये हो जाती है. इसके साथ ही आप अगर बैंक ऑफर भी लगाते हैं तो ऐसे में आप एक बेहतर डील क्रैक कर सकते हैं. लेकिन, लॉन्च प्राइस 89,999 से यह फोन और अधिक सस्ते में मिल रहा है जिसके लिए बैंक ऑफर लगाना होगा. अगर आप फोन को Flipkart SBI बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदते हैं तो भी फोन पर 4500 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी

Oppo Find X9s के फीचर्स