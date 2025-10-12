धमाल मचाने आ रहा Oppo Find X9 Ultra, MediaTek Dimensity 9500 के साथ मिलेगा फ्लैगशिप पावर, जानिए सबकुछ

Oppo ने आधिकारिक तौर पर अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Find X9 Ultra सीरीज़ की पुष्टि कर दी है. इस सीरीज़ में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर का इस्तेमाल होगा, जो प्रदर्शन, ग्राफिक्स और एफिशिएंसी में बड़ा सुधार लेकर आता है. कंपनी ने बताया कि यह नया चिपसेट पिछले मॉडल की तुलना में 32% ज्यादा सिंगल-कोर और 17% ज्यादा मल्टी-कोर प्रदर्शन देगा. इस फोन को दुनिया भर में अगले कुछ महीनों में लॉन्च किया जाएगा.

MediaTek Dimensity 9500: फ्लैगशिप पावर

Find X9 Ultra में Dimensity 9500 का तीसरी पीढ़ी का All-Big-Core CPU दिया गया है. इसमें एक अल्ट्रा-कोर 4.21GHz, तीन प्रीमियम कोर और चार परफॉर्मेंस कोर हैं. नया चिपसेट पीक पावर खपत को 55% तक कम करता है, जिससे लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करने पर भी बैटरी और थर्मल नियंत्रण बेहतर रहता है.

Arm G1-Ultra GPU: कंसोल-ग्रेड ग्राफिक्स

Oppo Find X9 Ultra में नया Arm G1-Ultra GPU मिलेगा, जो पिछले GPU की तुलना में 33% बेहतर ग्राफिक्स प्रदर्शन और 42% ज्यादा पावर एफिशिएंसी प्रदान करता है. यह GPU कंसोल-ग्रेड रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है, जिससे गेमिंग और मीडिया रेंडरिंग में लाइटिंग, शैडोज़ और रिफ्लेक्शन रियलिस्टिक लगते हैं.

Trinity Engine और यूनिफाइड कंप्यूटिंग मॉडल

Oppo ने अपने Trinity Engine को भी इस फोन में इंटीग्रेट किया है. यह Android का पहला Unified Computing Power Model है, जो CPU, GPU और DSU के बीच संसाधनों को स्मार्ट तरीके से अलॉट करता है. इसका रिजल्ट है गेमिंग, इमेजिंग और मल्टीटास्किंग में बेहतर स्पीड और स्टेबिलिटी, और पावर कंज़म्पशन का 90% तक सटीक पूर्वानुमान.

एडवांस्ड कूलिंग और थर्मल मैनेजमेंट

इस नए चिपसेट की ताकत को संभालने के लिए Oppo Find X9 Ultra में कस्टमाइज्ड कूलिंग सिस्टम मिलेगा. यह लंबी गेमिंग या हाई-फ्रेम-रेट एप्लिकेशन के दौरान फोन को ओवरहीट होने से बचाएगा और स्थिर प्रदर्शन बनाए रखेगा.