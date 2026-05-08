Oppo Find X9 Pro 5G vs Samsung Galaxy A54 5G फीचर्स से कैमरा तक कौन ज्यादा बेहतर? क्या लेना रहेगा किफायती

Oppo Find X9 Ultra vs Samsung Galaxy A54 5G : नया स्मार्टफोन लेते समय आपको हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. कई बार लोग फोन लेते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो आपके स्मार्टफोन की डील को किफायती नहीं बना पाती हैं. इसके साथ ही दो स्मार्टफोन्स के बीच आपस में अंतर निकाल पाना मुश्किल हो जाता है. स्मार्टफोन्स को समय-समय पर अपग्रेड करते रहना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर आप एक किफायती स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो ऐसे में Oppo Find X9 Pro 5G vs Samsung Galaxy A54 5G में से किसी एक फोन को ले सकते हैं.

हालांकि, दोनों को लेने से पहले आपको इनके फीचर्स और कैमरा आदि कै बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों फोन्स के बीच में क्या अंतर आते हैं.

किसका कैमरा ज्यादा अच्छा?

बात करें अगर दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरे की तो Oppo Find X9 Pro 5G में आपको 50 MP के ट्रिपल कैमरा मिलता है. इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है. इस स्मार्टफोन में आपको एक बेहतर कैमरा मिलता है, जो अपने सेगमेंट में आने वाले अन्य स्मार्टफोन्स से बेहतर माना जाता है. दूसरी तरफ Samsung Galaxy A54 5G में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, जिसमें OIS और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जाता है. इसके अलावा फोन में 5 मेगापिक्सल का मैकरो कैमरा भी दिया जाता है.

फीचर्स में कौन ज्यादा आगे?

Oppo Find X9 Pro 5G में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट के साथ ही 7,500mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ-साथ 80W का वायर्ड चार्जिंग भी दी जाती है. वहीं, दूसरी तरफ Samsung Galaxy A54 5G में 6.4 इंच की स्क्रीन मिलती है साथ ही 120Hz Super AMOLED की डिस्प्ले भी दी जाती है. वहीं, बैटरी के मामले में भी यह फोन अच्छा है. इसमें 5,000mAh की बड़ी बैटरी का भी ऑप्शन दिया जाता है साथ ही 25W की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है.