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Oppo Find X10 vs Samsung Galaxy S26: कौन है सेगमेंट का बेस्ट स्मार्टफोन? किसमें मिलेगा दमदार कैमरा और फास्ट प्रोसेसर

अगर आप कोई अच्छा और बेहतर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में Oppo Find X10 vs Samsung Galaxy S26 में से किसी भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं. हालांकि, यह दोनों ही फोन्स अपने सेगमेंट के बेस्ट स्मार्टफोन्स माने जाते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच में कुछ बड़े अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 27, 2026 3:14:23 PM IST

Oppo Find X10 vs Samsung Galaxy S26: कौन है सेगमेंट का बेस्ट स्मार्टफोन? किसमें मिलेगा दमदार कैमरा और फास्ट प्रोसेसर


Oppo Find X10 vs Samsung Galaxy S26: हर महीने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक से बढ़कर एक फोन लॉन्च होते रहते हैं. जिनमें न केवल बेहतर प्रोसेसर और बैटरी आदि मिलती है बल्कि, एडवांस टेक्नोलॉजी और कई AI फीचर्स भी दिए जाते हैं. आजकल कंपनियां स्मार्टफोन्स में प्रो-लेवल कैमरा और प्रीमियम डिजीइन्स दे रही हैं, जो अन्य फोन निर्माता कंपनियों के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ाते देते हैं.

अगर आप कोई अच्छा और बेहतर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में Oppo Find X10 vs Samsung Galaxy S26 में से किसी भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं. हालांकि, यह दोनों ही फोन्स अपने सेगमेंट के बेस्ट स्मार्टफोन्स माने जाते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच में कुछ बड़े अंतर के बारे में. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती?

Oppo Find X10 में आपको हाई रेजोल्यूशन 165Hz AMOLED display मिलने के साथ ही साथ 8,000 mAh बैटरी मिलती है. इसमें आपको रैपिड फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलने के अलावा पावरफुल MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर और 6.59 इंच की स्क्रीन मिल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Samsung Galaxy S26 में आपको 6.3 इंच की Dynamic AMOLED 2X 120Hz डिस्प्ले और 4,300 mAh की बैटरी मिलती है. इसके साथ ही साथ इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ ही 12GB RAM भी मिल जाती है. 

कैमरा में कौन किससे ज्यादा बेहतर? 

Oppo Find X10 में आपको 200MP का मेन सेंसर मिलता है साथ ही साथ पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी मिल जाता है. इसके अलावा इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन सेकेंडरी सेंसर्स भी मिलते हैं. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Samsung Galaxy S26 Ultra में आपको 200 MP का प्राइमरी वाइड लेंस मिलने के अलावा 50 मेगापिक्सल 5x ऑप्टिकल डजूम और टेलिफोटो लेंस भी दिए जाते हैं. वहीं, इसके साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है.

Tags: Oppo Find X10
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