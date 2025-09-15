भारत में गदर काटने आया OPPO का 7000mAh बैटरी वाला सबसे धाकड़ Smartphone, कीमत ने कर डाला हैरान
Oppo F31 Pro+, F31 Pro और F31 लॉन्च हो चुके हैं. इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है इसका 7,000mAh का पावरफुल बैटरी पैक. इतनी बड़ी बैटरी यूजर्स को दिनभर नॉन-स्टॉप इस्तेमाल का भरोसा देती है.

By: Renu chouhan | Published: September 15, 2025 7:22:24 PM IST

ओप्पो ने भारत में अपनी नई Oppo F31 5G Series लॉन्च की है. इसमें तीन स्मार्टफोन शामिल हैं – Oppo F31 Pro+, F31 Pro और F31. कंपनी का दावा है कि यह सीरीज खासतौर पर उन भारतीय यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें दिनभर मजबूत और भरोसेमंद फोन चाहिए. चाहे शॉपकीपर्स हों या डिलीवरी प्रोफेशनल्स, यह सीरीज उनके लिए बनाई गई है. ओप्पो ने इस फोन को इतना मजबूत बनाया है कि यह 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी बिना रुके काम कर सकता है.

बैटरी और चार्जिंग
इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है इसका 7,000mAh का पावरफुल बैटरी पैक. इतनी बड़ी बैटरी यूजर्स को दिनभर नॉन-स्टॉप इस्तेमाल का भरोसा देती है. इसके साथ ही कंपनी ने इसमें 80W SUPERVOOC Flash Charge तकनीक दी है. ओप्पो का कहना है कि यह फोन सिर्फ 30 मिनट में 58% तक चार्ज हो सकता है और करीब 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा. इसमें रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है.

कीमत और उपलब्धता
Oppo F31 सीरीज की बिक्री 19 सितंबर 2025 से शुरू होगी. ये फोन ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के अलावा OPPO E-store, Flipkart और Amazon पर उपलब्ध रहेंगे.
• Oppo F31 Pro+ 5G की कीमत ₹32,999 (8GB+256GB) और ₹34,999 (12GB+256GB).
• Oppo F31 Pro 5G की कीमत ₹26,999 (8GB+128GB), ₹28,999 (8GB+256GB) और ₹30,999 (12GB+256GB).
• Oppo F31 5G बेस मॉडल 27 सितंबर से ₹22,999 (8GB+128GB) और ₹24,999 (8GB+256GB) में मिलेगा.

कंपनी इन स्मार्टफोन्स को कई लॉन्च ऑफर्स के साथ पेश कर रही है, जिनमें बैंक डिस्काउंट, जीरो-इंटरेस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर्स और 180 दिन का डैमेज कवर शामिल हैं.

मजबूत बॉडी और सुरक्षा
ओप्पो ने इस सीरीज को 360-डिग्री आर्मर बॉडी और AM04 ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम से तैयार किया है. इसके साथ ही इसमें AGC DT-Star D+ स्ट्रेंथेंड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है. फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, यानी ये धूल, पानी और यहां तक कि 80 डिग्री तक गर्म पानी को भी सहन कर सकते हैं.

कूलिंग सिस्टम
गर्म मौसम और लंबे इस्तेमाल के दौरान फोन को सुरक्षित रखने के लिए इसमें खास कूलिंग सिस्टम दिया गया है.
• F31 Pro+ में 5,219 mm² वेपर चेंबर
• F31 Pro में 4,363 mm²
• F31 बेस मॉडल में 4,300 mm² चेंबर

सभी वेरिएंट्स में ग्रेफाइट लेयर का इस्तेमाल किया गया है ताकि फोन जल्दी गर्म न हो.

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर
Oppo F31 सीरीज में अलग-अलग चिपसेट दिए गए हैं.
• F31 Pro+ – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
• F31 Pro – MediaTek Dimensity 7300 Energy
• F31 बेस मॉडल – MediaTek Dimensity 6300

सभी फोन 24GB तक RAM (Virtual RAM सहित) और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट करते हैं, जिससे हाई-स्पीड परफॉर्मेंस मिलती है.

डिस्प्ले
इस सीरीज में शानदार AMOLED डिस्प्ले दिया गया है.
• F31 Pro+ – 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट
• F31 Pro और F31 – 6.57 इंच AMOLED डिस्प्ले

सभी फोन्स में अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है.

कैमरा और AI फीचर्स
F31 सीरीज के कैमरा मॉड्यूल में 50MP का प्राइमरी कैमरा विद OIS दिया गया है. इसके साथ ही कई AI फीचर्स जैसे AI Eraser 2.0, AI Unblur और AI Clarity Enhancer भी मिलते हैं. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंपनी ने AI VoiceScribe और OPPO Docs with Gemini AI जैसे टूल्स जोड़े हैं, जिससे ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट एडिटिंग आसान हो जाती है.

