Oppo F31 Pro लॉन्च से पहले कीमत लीक, 7000mAh की बैटरी के साथ मिलेंगे दमदार फीचर्स

भारत में Oppo अपने नए F31 सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है, और लॉन्च से पहले ही इस स्मार्टफोन की कीमत और कुछ बड़े फीचर्स सामने आ गए हैं. यह सीरीज खासतौर पर बैटरी, डिस्प्ले और डिजाइन को लेकर चर्चा में है. सबसे बड़ी खासियत है इसकी शक्तिशाली 7000mAh बैटरी, जो लंबे समय तक फोन को चलाने का वादा करती है.

By: Renu chouhan | Last Updated: September 15, 2025 6:44:06 AM IST

Oppo F31 Series की लॉन्च डेट और कीमत
Oppo ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि यह सीरीज 15 सितंबर को भारत में लॉन्च होगी. इसमें तीन मॉडल शामिल होंगे – Oppo F31, Oppo F31 Pro और Oppo F31 Pro+. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo F31 Pro की शुरुआती कीमत करीब ₹35,000 हो सकती है. तुलना करें तो पिछले साल लॉन्च हुई Oppo F29 सीरीज की शुरुआती कीमत ₹23,999 थी. इससे साफ है कि इस बार कंपनी ने फीचर्स और प्राइस, दोनों में बड़ा अपग्रेड किया है.

Oppo F31 Series का डिजाइन और डिस्प्ले
Oppo F31 सीरीज के सभी मॉडल्स में 6.57-इंच 2D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा. फोन का लुक प्रीमियम बनाने के लिए इसे काफी पतला रखा गया है. उदाहरण के तौर पर, Oppo F31 का मोटापा केवल 7.69mm होगा. कलर ऑप्शंस भी काफी आकर्षक रखे गए हैं.

Oppo F31: Midnight Blue, Cloud Green और Bloom Red

Oppo F31 Pro: Gemstone Blue, Himalayan White और Festival Pink

फोन की बॉडी एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम अलॉय (AMo4) से बनी होगी. साथ ही इसमें मल्टी-लेयर एयरबैग्स और डायमंड कट एजेस दिए जाएंगे. यह फोन MIL STD 810H-2022 सर्टिफिकेशन के साथ आएगा, यानी यह झटकों और गिरने से सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा इसमें IP68 और IP69 रेटिंग होगी, जिससे यह पानी और धूल से भी बचा रहेगा.

Oppo F31 Series का कैमरा सेटअप
कैमरा क्वालिटी हमेशा से Oppo की खासियत रही है. इस सीरीज में भी कंपनी ने शानदार सेटअप दिया है.
रियर कैमरा: 50MP मेन कैमरा + 2MP सेकेंडरी कैमरा
फ्रंट कैमरा: 32MP सेल्फी कैमरा

यह सेटअप फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग, बेहतर लो-लाइट परफॉर्मेंस और क्लियर सेल्फी के लिए बेहतरीन साबित होगा.

Oppo F31 Series की बैटरी और परफॉर्मेंस
सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी 7000mAh बैटरी, जो इस प्राइस रेंज में काफी दमदार है. Oppo ने इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है. इसके अलावा फोन में बायपास चार्जिंग फीचर भी मिलेगा, जिससे लंबे समय तक चार्जिंग के दौरान बैटरी पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा. फोन को पावर देगा ColorOS (Android 15 आधारित) सॉफ्टवेयर, जिससे इसमें नए अपडेटेड फीचर्स और बेहतर सिक्योरिटी मिलेगी.

