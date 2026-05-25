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स्क्रीन चलाने के लिए अब नहीं पड़ेगी इंसानों की जरूरत, OpenAI लाया GPT-5.4 मॉडल, एक कमांड देने पर होंगे सारे काम

इसमें मल्टीटास्किंग क्षमता दी गई है, जिसे लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में यह एक बेहतरीन मॉडल साबित हो सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं GPT-5.4 की खासियत के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 25, 2026 9:56:52 PM IST

स्क्रीन चलाने के लिए अब नहीं पड़ेगी इंसानों की जरूरत, OpenAI लाया GPT-5.4 मॉडल, एक कमांड देने पर होंगे सारे काम


OpenAI New GPT 5.4 Model: भारत ही नहीं बल्कि देश-विदेश में OpenAI GPT इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि अब AI न केवल कंटेट राइटिंग बल्कि,  किचन में खाना बनाने तक में आपकी मदद कर सकता है. यही कारण है कि पिछले एक से दो सालों में AI की वजह से सैकड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं. हाल ही में OpenAI द्वारा एक नया AI मॉडल GPT-5.4 को लॉन्च किया गया है. यह मॉडल केवल स्क्रीन पर काम करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि, यह एक साथ कई मुश्किल कामों को भी कर सकता है. मल्टीटास्किंग माने जाने वाला यह GPT-5.4 का मॉडल अलग-अलग एप्लीकेशन्स और सॉफ्टवेयर्स में जाकर कंपनियों का काम आसान कर सकेगा.

इसमें मल्टीटास्किंग क्षमता दी गई है, जिसे लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में यह एक बेहतरीन मॉडल साबित हो सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं GPT-5.4 की खासियत के बारे में.

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GPT-5.4 में क्या है खास?

GPT-5.4 में कई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो इस मॉडल को बेहद खास बनाती हैं. अब आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर घंटों तक बैठकर काम नहीं करना है, बल्कि कीबोर्ड और माउस द्वारा एक बार कमांड देने पर ही अब GPT-5.4 एडवांस लेवल पर जाकर सारे काम तेजी से कर सकेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक GPT-5.4 एप्लीकेशन्स पर काम करने के साथ ही साथ कोड भी जनरेट कर लेता है. यह मॉडल यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए न केवल कोडिंग और अन्य सॉफ्टवेयर्स पर काम करेगा बल्कि, इंजीनियर द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स को भी आसानी से समझ सकेगा.

Claude के साथ करेगा काम

OpenAI के GPT-5.4 मॉडल में Claude की भी अहम भूमिका मानी जा रही है. जानकारी के मुताबिक Claude कीबोर्ड और माउस की कमांड मिलने पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को आसानी से कंट्रोल कर सकता है. यह एक ऐसा चैटबॉक्स है, जिसकी मदद से आप अपने मुश्किल से मुश्किल कामों को भी आसानी के साथ कर सकेंगे. केवल इतना ही नहीं बल्कि, GPT-5.4 को OpenAI के कई प्रोडक्ट्स में भी रोलआउट करने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि इसे AI कोडिंग टूल Codex के की मदद से इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Tags: OpenAI New GPT
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