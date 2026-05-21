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OpenAI Elon Musk Lawsuit: ओपनएआई ने एलन मस्क को दी पटखनी, 1 ट्रिलियन डॉलर का रास्ता आसान

OpenAI Elon Musk Lawsuit: अमेरिकी अदालत ने OpenAI को एलन मस्क के आरोपों से राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया. जूरी ने माना कि कंपनी और उसके नेतृत्व ने किसी संस्थापक समझौते का उल्लंघन नहीं किया.

By: Munna Verma | Last Updated: May 21, 2026 3:58:23 PM IST

OpenAI Elon Musk Lawsuit: ओपनएआई ने एलन मस्क को दी करारी शिकस्त
OpenAI Elon Musk Lawsuit: ओपनएआई ने एलन मस्क को दी करारी शिकस्त


OpenAI Elon Musk Lawsuit: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चल रहे सबसे चर्चित कानूनी विवादों में से एक में OpenAI को बड़ी राहत मिली है. 18 मई 2026 को कैलिफ़ोर्निया के ओकलैंड में एक अमेरिकी संघीय जूरी ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन, कंपनी और इसके अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन, एलन मस्क द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. इस फैसले के साथ ही मस्क की ओर से दायर कई गंभीर दावे खारिज हो गए.

एलन मस्क ने आरोप लगाया था कि OpenAI ने अपने मूल “नॉन-प्रॉफ़िट” मिशन से भटककर लाभ कमाने का रास्ता अपनाया और इसके संस्थापक समझौते का उल्लंघन किया. उनका दावा था कि कंपनी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बदलाव के जरिए अनुचित तरीके से आर्थिक लाभ कमाया. मस्क ने अदालत से यह भी मांग की थी कि 2025 में हुए पुनर्गठन को रद्द किया जाए और OpenAI के नेतृत्व को हटाया जाए.

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अदालत की दलील: समय सीमा बनी मुख्य कारण

जज यवोन गोंज़ालेज़ रोजर्स ने बाद में जूरी के फैसले को सही ठहराते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया. अदालत का मुख्य तर्क यह था कि एलन मस्क ने यह मुकदमा बहुत देर से दायर किया था. चैरिटेबल ट्रस्ट के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कानूनी समय सीमा तीन साल होती है, जबकि अवैध रूप से संपत्ति प्राप्त करने के आरोपों के लिए यह सीमा दो साल है. अदालत ने पाया कि ये समय सीमाएं पहले ही समाप्त हो चुकी थीं.

OpenAI का विकास और बिज़नेस मॉडल में बदलाव

OpenAI की स्थापना 2015 में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मानवता के हित में AI तकनीक विकसित करना था. बाद में कंपनी ने “लिमिटेड-प्रॉफ़िट” मॉडल अपनाया और Microsoft जैसे बड़े निवेशकों से भारी फंडिंग हासिल की. इस बदलाव के बाद कंपनी तेजी से वैश्विक AI बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई.

एलन मस्क की दलील और OpenAI का पक्ष

मस्क का कहना था कि उन्हें 2022 में पहली बार इस बदलाव की जानकारी मिली, जब Microsoft द्वारा बड़े निवेश की तैयारी हो रही थी. वहीं OpenAI ने तर्क दिया कि मस्क को पहले से ही इन संभावित बदलावों की जानकारी थी और उन्होंने स्वयं भी 2017 में फॉर-प्रॉफ़िट मॉडल पर चर्चा की थी.

आगे क्या होगा? IPO और कानूनी असर

इस फैसले से OpenAI के लिए फंडिंग और संभावित IPO (Initial Public Offering) की राह कुछ हद तक आसान हो सकती है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर बताया जा रहा है. हालांकि एलन मस्क ने अपील करने की घोषणा की है, जिससे यह कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रह सकती है.

यह मामला सिर्फ एक कंपनी और एक व्यक्ति के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह AI के भविष्य, कॉरपोरेट गवर्नेंस और तकनीकी नैतिकता जैसे बड़े सवालों को भी सामने लाता है. आने वाले समय में इसका असर पूरी AI इंडस्ट्री पर देखने को मिल सकता है.

Tags: Elon MuskOpenAIsam altman
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