अब ChatGPT बताएगा कहां लगाएं पैसा! OpenAI ने खरीदी AI फाइनेंस ऐप Roi

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने एक नई AI-पावर्ड पर्सनल फाइनेंस ऐप ‘Roi’ को खरीद लिया है। यह ऐप लोगों को निवेश (Investing) और पैसों के मैनेजमेंट में मदद करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, इस डील में OpenAI ने सिर्फ Roi के CEO सुजीत विश्वजीत (Sujith Vishwajit) को ही अपनी टीम में शामिल किया है।

Roi ऐप क्या है?

Roi एक AI आधारित फिनटेक (Fintech) स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत 2022 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था — हर किसी को स्मार्ट और आसान निवेश का अनुभव देना।

इस ऐप के जरिए यूज़र्स अपने पैसे को मैनेज कर सकते थे, जैसे –

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)

स्टॉक्स (Stocks)

NFTs (Non-Fungible Tokens)

यूज़र अपने पेशे (Profession), इनकम और निवेश की जानकारी डालकर Roi AI चैटबॉट से पर्सनल फाइनेंस एडवाइस ले सकते थे। इस वजह से इसे “ChatGPT for finance” कहा जा सकता है।

Roi के App Store पेज पर लिखा था – यह ऐप ChatGPT की तरह काम करती थी लेकिन रियल-टाइम मार्केट डेटा के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जानकारी भी समझती थी।

OpenAI ने क्यों किया यह अधिग्रहण (Acquisition)?

Roi के CEO सुजीत विश्वजीत ने X (Twitter) पर पोस्ट करके इस अधिग्रहण की पुष्टि की। उन्होंने लिखा – “हमने Roi को 3 साल पहले शुरू किया था ताकि निवेश को हर किसी के लिए आसान बनाया जा सके। हमें एहसास हुआ कि पर्सनलाइजेशन सिर्फ फाइनेंस का नहीं, बल्कि पूरे सॉफ्टवेयर का भविष्य है।”

OpenAI अब Roi की इस टेक्नोलॉजी को अपने AI मॉडल्स — जैसे ChatGPT और GPT Enterprise — में शामिल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में ChatGPT यूज़र्स को उनके निवेश, बजट या खर्च के हिसाब से स्मार्ट फाइनेंशियल सुझाव दे सकेगा।

Roi का सफर और निवेशक (Investors)

Roi ने अपनी शुरुआती फंडिंग राउंड में $3.6 मिलियन (करीब ₹30 करोड़) जुटाए थे। इसके निवेशकों में शामिल हैं –

Balaji Srinivasan (पूर्व Coinbase CTO)

Spark Capital

Gradient Ventures (Google का निवेश फंड)

Spacecadet Venture

हालांकि, इस अधिग्रहण के बाद Roi ऐप की सेवाएं 15 अक्टूबर 2025 को बंद कर दी जाएंगी। Roi की बाकी टीम कंपनी छोड़ रही है।

OpenAI की हालिया बड़ी खरीदारी (Acquisitions)

OpenAI सिर्फ ChatGPT पर ही नहीं, बल्कि कई AI स्टार्टअप्स को खरीदकर अपने प्रोडक्ट्स को और स्मार्ट बना रही है। पिछले कुछ महीनों में OpenAI ने –

Context.ai (एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म) – अप्रैल 2025

io (Jonny Ive की कंपनी) – मई 2025

Crossing Minds (टैलेंट कंपनी) – जून 2025

Alex और Statsig (AI टूल्स) – सितंबर 2025

इन अधिग्रहणों से साफ है कि OpenAI अब सिर्फ चैटबॉट तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि AI + फाइनेंस + डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

क्या ChatGPT अब आपका फाइनेंस एडवाइजर बनेगा?

Roi की तकनीक OpenAI के सिस्टम में आने के बाद, ChatGPT भविष्य में इस तरह के सवालों के जवाब दे पाएगा —

“मेरा मंथली बजट कैसे मैनेज करूं?”

“कौन-से स्टॉक्स में निवेश करना सही रहेगा?”

“क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड — कौन बेहतर है?”

हालांकि अभी यह फीचर पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन OpenAI इस पर काम शुरू कर चुका है।