Online Shopping Guide: ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका, ज्यादातर लोग नहीं करते ये जरूरी काम

Online Shopping Tips: त्योहारों का सीजन आते ही ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ जाता है. अमेजन, फ्लिपकार्ट और दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शानदार ऑफर्स और भारी छूट का दावा करते हैं. बड़े-बड़े बैनर पर “सबसे कम कीमत”, “मेगा डिस्काउंट” और “बेस्ट डील” जैसे संदेश ग्राहकों को लुभाते हैं. ऐसे में कई लोग बिना ज्यादा जांच-पड़ताल किए खरीदारी कर लेते हैं. हालांकि, हर ऑफर वास्तव में फायदेमंद हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार जिस प्रोडक्ट को भारी छूट वाला बताया जाता है, उसकी कीमत पहले भी लगभग उतनी ही रही होती है. इसलिए खरीदारी से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच करना आपके पैसे बचा सकता है.

सबसे पहले प्राइस हिस्ट्री जरूर देखें

किसी भी प्रोडक्ट पर बड़ा डिस्काउंट लिखा हो, तो उसे देखकर तुरंत ऑर्डर करने की जल्दबाजी न करें. पहले यह पता लगाएं कि पिछले कुछ महीनों में उस प्रोडक्ट की कीमत क्या रही है. प्राइस हिस्ट्री देखने से यह साफ हो जाता है कि मौजूदा ऑफर वास्तव में सस्ता है या सिर्फ डिस्काउंट का भ्रम पैदा किया गया है. इसके लिए क्रोम ब्राउजर के एक्सटेंशन या अन्य भरोसेमंद थर्ड-पार्टी टूल्स की मदद ली जा सकती है. इससे सही कीमत का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है.

एक ही वेबसाइट पर भरोसा करना पड़ सकता है महंगा

ऑनलाइन खरीदारी करते समय सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है. जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उसकी कीमत अलग-अलग ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर जरूर जांचें. कई बार एक ही सामान किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कम कीमत में उपलब्ध होता है. साथ ही, उस ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कीमत देख लेना फायदेमंद हो सकता है. थोड़ी-सी तुलना आपको बेहतर ऑफर दिला सकती है और अनावश्यक खर्च से बचा सकती है.

प्राइस ड्रॉप अलर्ट से मिल सकती है और बड़ी बचत

अगर किसी सामान की तुरंत जरूरत नहीं है, तो खरीदारी में थोड़ा इंतजार करना भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है. कई प्रोडक्ट्स की कीमत समय-समय पर बदलती रहती है. ऐसे में प्राइस ड्रॉप अलर्ट सेट करने का विकल्प काफी उपयोगी होता है. कई थर्ड-पार्टी टूल्स यह सुविधा देते हैं कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट की कीमत आपके तय स्तर तक पहुंचती है, आपको तुरंत सूचना मिल जाती है. इससे सही समय पर खरीदारी करने का मौका मिलता है और अधिक बचत भी हो सकती है.

Petrol diesel price today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर बड़ा अपडेट! कच्चा तेल हुआ सस्ता, जानिए आज आपके शहर में क्या हैं नए रेट

समझदारी से करें ऑनलाइन शॉपिंग

ऑनलाइन सेल में मिलने वाला हर ऑफर सबसे सस्ता हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी पुरानी कीमत, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रेट और संभावित प्राइस ड्रॉप की जानकारी जरूर लें. थोड़ी-सी रिसर्च और सही समय पर लिया गया फैसला आपकी शॉपिंग को अधिक किफायती और फायदेमंद बना सकता.

दिल्ली-NCR में आफत बनी बारिश, बिहार-UP समेत इन राज्यों में ‘रेड अलर्ट’; जानें कल कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम