अगर आपको भी खरीदना है कम दाम में ज्यादा सामान! तो जाने दिवाली की इन सेलों के बारे में

Sale 2025: साल 2025 की दिवाली करीब है और साथ ही भारत में सबसे बड़ा शॉपिंग का सीज़न भी शुरू होने वाला है। जिसमें बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म धमाकेदार ऑफ़र और डिस्काउंट लेकर पेश हो रहें हैं। इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल , फ़ैशन, होम अप्लायंसेज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर बड़े ऑफ़र मिलने की उम्मीद है। अगर आप दिवाली पर गिफ्ट लेना चाहते हैं, नए गैजेट खरीदना चाहतें हैं तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और स्नैपडील पर होने वाली दिवाली मेगा सेल की तारीखें ज़रूर जानें।

कब से शुरू होगी सेल जाने तारीख

1. अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025

अमेज़न की दिवाली सेल 2025 जिसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है 23 सितंबर 2025 से शुरू होगी और प्राइम सदस्यों के लिए 22 सितंबर 2025 से अर्ली एक्सेस उपलब्ध होगी।

2. फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ 2025

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ 2025 सेल 23 सितंबर 2025 से शुरू होगी और इसमें इस सीज़न के कुछ सबसे बड़े ऑफ़र शामिल होंगे।

3. मिंत्रा बिग फ़ैशन फ़ेस्टिवल 2025

मिंत्रा की “मिंत्रा दिवाली सेल” 2025 20 सितंबर, 2025 से शुरू होगी, और मिंत्रा के अंदरूनी सूत्रों के लिए 19 सितंबर, 2025 से इसकी शुरुआती पहुँच उपलब्ध होगी।

4. मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल

मीशो 19 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली दिवाली मेगा सेल के साथ त्योहारी सीज़न की शुरुआत कर रहा है। सीज़न के पहले बड़े आयोजन के रूप में, मीशो का उद्देश्य मूल्य-सचेत उपभोक्ताओं को देश भर के विक्रेताओं से जोड़ना है।

5. स्नैपडील भारत स्वागतोत्सव

स्नैपडील का भारत स्वागतोत्सव 2025 भी 19 सितंबर, 2025 को शुरू हो रहा है। मूल्य-सचेत ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए, इस सेल में ये ऑफर दिए जा रहे हैं