Online Challan Check: आपकी गाड़ी का कितना कट चुका है चालान? यहां मिनटों में करें चेक

E Challan: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान कटना आम बात है लेकिन कई ऐसे समय में हमारा ऑनलाइन चालान कट जाता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे में आपको जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए आपकी परेशानी का हमारे पास समाधान है। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अपने फ़ोन पर ही कैसे अपनी गाड़ी का चालान कटने का पता कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का कितना चालान कट चूका है। क्योंकि अब चालान चेक करना बेहद आसान और डिजिटल हो चुका है। घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ ही स्टेप्स में आप अपने सभी चालान देख सकते हैं और समय रहते उनका निपटारा कर सकते हैं। जानिए कैसे ?

आपके गाड़ी का चालान, मोबाइल या कंप्यूटर पर कुछ स्टेप्स फ़ॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने कई पोर्टल और मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए हैं। इनके ज़रिए कोई भी व्यक्ति अपना वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालकर चालान की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।

कौन-कौन से एक्सप्रेसवे और हाइवे पर नहीं चल पाएगा FASTag Annual Pass? ये रही लिस्ट

चालान चेक करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले आप आधिकारिक पोर्टल https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं।

यहाँ आप चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी डालकर चेक कर सकते हैं।

यहाँ आपको चालान की राशि और तारीख भी दिखाई देगी। अगर चालान पेंडिंग है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना और कब तक भरना है। इससे आपको बाद में किसी भी तरह की क़ानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इसके अलावा, अगर आप अपने वाहन के सभी पुराने चालान देखना चाहते हैं, तो आप अपना वाहन नंबर डालकर सभी पुराने चालान देख सकते हैं। आपको वहाँ सभी पुराने चालानों की जानकारी भी दिखाई देगी। आप उन वाहनों का स्टेटस भी देख सकते हैं।

इसलिए अब चालान चेक करना मुश्किल नहीं रहा। ऐसे में अब आप जुर्माने से भी बच सकते हैं। डिजिटल तरीकों ने इसे बेहद आसान बना दिया है। बस कुछ मिनट निकालकर आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समय रहते अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं।

Flying Car: जाम के झंझट से अब मिलेगी निजात, आ गई हवा में चलने वाली कार…फीचर्स जान उड़ जाएंगे आपके होश