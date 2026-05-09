OnePlus Turbo 6 vs Oppo F33: फीचर्स से कैमरा तक कौन किससे आगे? किसे लेना रहेगा आपके लिए किफायती

Oppo F33 vs OnePlus Turbo 6: आज के समय में स्मार्टफोन्स के काफी ऑप्शन बाजार में आ चुके हैं. स्मार्टफोन्स को लेना आज कल उतना मुश्किल नहीं रहा, जितना कि पहले के समय में हुआ करता था. अब मोबाइल आसानी से ईएमआई पर भी लिए जा सकते हैं. लेकिन, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए किफायती रहेगा यह आपको देखना होगा. अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में यह ध्यान रखें कि उसकी बैटरी बड़ी होने के साथ ही साथ अच्छा कैमरा और फोन की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए.

अगर आप किसी स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो ऐसे में OnePlus Turbo 6 vs Oppo F33 में से किसी एक स्मार्टफोन को लिया जा सकता है. चलिए जानते हैं दोनों फोन्स के बीच के अंतर के बारे में.

किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

Oppo F33 की तो इस फोन में आपको 100 वॉट की सुपरवूक चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला ऑप्शन मिलता है साथ ही 7500 mAh की दमदार बैटरी और 8 GB RAM के साथ ही साथ 128 GB RAM दी जाती है. केवल यही नहीं फोन में कई अन्य बेहतरीन फीचर्स भी मिल जाते हैं. वहीं, बात करें अगर OnePlus Turbo 6 की तो इसमें आपको 9,000mAh की बड़ी बैटरी, 80W की फास्ट चार्जिंग और 6.78 इंच की 1.5K 165Hz AMOLED डिस्प्ले मिलती है. फीचर्स की तुलना में तो दोनों ही फोन्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

परफॉर्मेंस के मामले में वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी दमदार माने जाते हैं. Oppo F33 में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा और 50MP का रियर कैमरा दिया जाता है. साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है. वहीं, बात करें अगर OnePlus Turbo 6 में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर यानि मेन कैमरा मिलता है, जोकि Sony IMX882 और OIS और 2MP मोनोक्रोम सेंसर के साथ आता है. इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है.