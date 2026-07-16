OnePlus यूजर्स सावधान! क्या 2027 तक भारत, US और यूरोप से विदा हो जाएगा ब्रांड? रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

OnePlus shutdown: इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि OnePlus जल्द ही यूरोप, अमेरिका और भारत जैसे बड़े बाजारों से बाहर निकल जाएगा. उस समय फोन बनाने वाली कंपनी ने इन दावों को नकार दिया था. हालांकि अब ऐसा लगता है कि वह रिपोर्ट सही हो सकती है. हाल की खबरों के अनुसार OnePlus इस हफ्ते अमेरिका और यूरोप में अपना कामकाज समेटने की योजना बना रहा है, जबकि भारत में उसका कामकाज बाद में बंद होने की संभावना है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीद है कि OnePlus इस हफ़्ते US और यूरोप में अपना कामकाज बंद करने की योजना का ऐलान करेगा. यह कदम OnePlus की पैरेंट कंपनी Oppo की ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग योजना का हिस्सा है, जिसके तहत उसका सिस्टर ब्रांड Realme भी कुछ बाज़ारों से बाहर निकल रहा है.

क्या OnePlus 2027 तक भारत में अपना कामकाज बंद कर देगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus भारत समेत चीन के बाहर ज्यादातर ग्लोबल मार्केट में अपना कामकाज बंद करने की योजना बना रहा है. इसका मतलब है कि अगर यह रिपोर्ट सही है, तो हो सकता है कि आप अगले साल के बाद OnePlus डिवाइस न खरीद पाएं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक Oppo अपने फोन बिजनेस पर आर्थिक दबाव और US, यूरोप और भारत जैसे बाजारों में सुस्ती के बीच ये बदलाव कर रही है. रिपोर्ट में US में चीनी ब्रांड के फोन की बिक्री से जुड़ी जियोपॉलिटिकल चिंताओं और ट्रेड सीक्रेट्स को लेकर Apple की तरफ से दायर मुकदमे का भी जिक्र है.

Oppo के पूरे यूरोप से एक साथ हटने के बजाय इसके सेंट्रल यूरोप पर फोकस करने की उम्मीद है जबकि Realme के नॉर्डिक क्षेत्र (जिसमें फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और आइसलैंड शामिल हैं) पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है जहां उसे बेहतर नतीजे मिले हैं. Realme के चीनी बाजार से भी बाहर निकलने की उम्मीद है, हालांकि यह ब्रांड भारत में एक्टिव रह सकता है.

OnePlus जो कभी टेक के शौकीनों की पसंदीदा कंपनी थी उसकी लोकप्रियता में हाल के वर्षों में काफी गिरावट आई है. वहीं Oppo ने अपने फ़्लैगशिप डिवाइस जैसे Oppo Find X9 Ultra‌ को भारत सहित कई बाजारों में उपलब्ध कराया है.

OnePlus में हालिया बदलाव

पिछले कुछ महीनों में OnePlus में कई बदलाव हुए हैं. अब आप अपने OnePlus डिवाइस की सर्विस Oppo के सर्विस नेटवर्क के जरिए करवा सकते हैं. ऐसी खबरें भी हैं कि भारत में OnePlus के खास सर्विस सेंटर पूरी तरह से बंद हो सकते हैं.

OnePlus ने स्मार्टफोन की एक नई ‘N’ सीरीज पेश की है जो Nord लाइनअप से नीचे की कैटेगरी में आती है हालांकि, चल रही अफवाहों के कारण यह साफ नहीं है कि भारत में नए OnePlus फ्लैगशिप फोन लॉन्च किए जाएंगे या नहीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जर्मनी और स्पेन जैसे कुछ यूरोपीय बाजारों में OnePlus की वेबसाइट पर Oppo के प्रोडक्ट दिखने लगे हैं. साइट पर ऐसे बैनर भी दिखाए गए हैं जिन पर यह स्लोगन लिखा है कि “Oppo के पास वह स्पीड है जिसकी आपको जरूरत है और वह अनुभव जिस पर आप भरोसा करते हैं.”

पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार Oppo अपने खास Android स्किन OnePlus के OxygenOS और Realme के Realme UI को बंद करने की योजना बना रहा है. इसकी जगह भविष्य में OnePlus और Realme के फ़ोन Oppo के ColorOS का इस्तेमाल कर सकते हैं. गौरतलब है कि तीनों Android स्किन पहले से ही एक ही कोडबेस का इस्तेमाल करते हैं.

स्मार्टफोन मार्केट पर मेमोरी की बढ़ती लागत, डिवाइस की ज्यादा कीमतें और कंपोनेंट्स की कमी का भी दबाव है जिसका असर खास तौर पर OnePlus Nord सीरीज जैसे बजट-फ्रेंडली डिवाइस पर पड़ रहा है. Counterpoint की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि स्मार्टफोन की शिपमेंट 2013 की गर्मियों के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है वह समय जब OnePlus का अस्तित्व भी नहीं था.