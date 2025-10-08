OnePlus का धमाका! OxygenOS 16 में आएगा Apple जैसा Dynamic फीचर – क्रिकेट स्कोर भी अब स्क्रीन पर!
OnePlus इस अपडेट में Apple के Dynamic Island से इंस्पायर एक नया फीचर ला सकता है। यह फीचर फोन की स्क्रीन के ऊपर एक छोटा इंटरएक्टिव एरिया देगा, जहां आप लाइव क्रिकेट या फुटबॉल स्कोर देख सकेंगे -बिना किसी ऐप को खोले या विजेट इस्तेमाल किए।

By: Renu chouhan | Published: October 8, 2025 5:30:02 PM IST

OnePlus ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसका अगला बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट OxygenOS 16 भारत में 16 अक्टूबर 2025 को लॉन्च होगा। यह अपडेट Oppo के ColorOS 16 लॉन्च के ठीक एक दिन बाद आएगा। कंपनी इस नए सॉफ्टवेयर के साथ कई शानदार फीचर्स लाने वाली है, जिनमें सबसे खास होगा स्पोर्ट्स लवर्स के लिए Dynamic Island जैसा फीचर!

Dynamic Island जैसा नया फीचर – अब लाइव मैच स्कोर फोन स्क्रीन पर!

OnePlus इस अपडेट में Apple के Dynamic Island से इंस्पायर एक नया फीचर ला सकता है। यह फीचर फोन की स्क्रीन के ऊपर एक छोटा इंटरएक्टिव एरिया देगा, जहां आप लाइव क्रिकेट या फुटबॉल स्कोर देख सकेंगे -बिना किसी ऐप को खोले या विजेट इस्तेमाल किए।

जैसे iPhone यूज़र्स को Dynamic Island में कॉल, टाइमर या म्यूजिक कंट्रोल का एक्सपीरियंस मिलता है, वैसे ही OnePlus यूज़र्स को इस नए फीचर में रियल-टाइम स्पोर्ट्स अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। बस एक टैप या लॉन्ग प्रेस से यूज़र्स पूरा स्कोरबोर्ड भी देख सकेंगे।

यह फीचर खासकर भारत जैसे क्रिकेट-प्रेमी देश के यूज़र्स को काफी पसंद आ सकता है।

किन डिवाइसेस को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट?

OnePlus इस अपडेट को अपने कई पुराने और नए स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर जारी करेगा। इनमें शामिल हैं:–

OnePlus 13, 13R, 13S

OnePlus 12, 12R

OnePlus 11, 11R

OnePlus Open

OnePlus Nord 5, Nord 4, Nord 3

OnePlus Nord CE5, CE4, CE4 Lite

OnePlus Pad 3, Pad Lite, Pad 2, Pad

ध्यान देने वाली बात यह है कि Nord CE 4, CE 4 Lite और Nord 3 के लिए यह आखिरी बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, क्योंकि OnePlus इन मॉडलों के लिए 2-3 साल का अपडेट पॉलिसी फॉलो करता है।

क्या खास होगा OxygenOS 16 में?

हालांकि कंपनी ने पूरा फीचर लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन टेक इनसाइडर्स के मुताबिक इसमें कई एडवांस अपडेट देखने को मिल सकते हैं-

AI-पावर्ड फीचर्स: स्मार्ट नोटिफिकेशन, वॉइस कंट्रोल और ऑटो-रिप्लाई जैसी क्षमताएं बेहतर होंगी।

Google Gemini इंटीग्रेशन: OnePlus फोन अब Google के नए Gemini AI मॉडल से गहराई से जुड़े रहेंगे, जिससे यूज़र्स को और स्मार्ट एक्सपीरियंस मिलेगा।

स्मूद और रिस्पॉन्सिव इंटरफेस: यूज़र इंटरफेस और भी फ्लूइड, फास्ट और कस्टमाइज़ेबल होगा।

बेहतर पर्सनलाइजेशन: थीम्स, लॉक स्क्रीन और नोटिफिकेशन कंट्रोल्स में नए ऑप्शन मिल सकते हैं।

बैटरी और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन: फोन की परफॉर्मेंस को और तेज़ व कुशल बनाने के लिए पावर मैनेजमेंट सुधारा गया है।

OnePlus का मकसद क्या है?

OnePlus का कहना है कि OxygenOS 16 का उद्देश्य है “AI और यूज़र एक्सपीरियंस का सही संतुलन बनाना।” यह अपडेट न सिर्फ स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, बल्कि यूज़र्स के लिए टेक्नोलॉजी को और आसान बनाएगा।

