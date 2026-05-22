OnePlus Nord CE6 vs iQOO 15T: बैटरी से प्रोसेसर तक कौन ज्यादा बेहतर? आपके लिए क्या रहेगा बेस्ट

OnePlus Nord CE6 vs iQOO 15T: स्मार्टफोन बाजार में आपको भी तरीके के मोबाइल देखने के लिए मिल जाएंगे. कुछ स्मार्टफोन्स सस्ते होते हैं तो कुछ महंगे होते हैं, जिनमें अच्छे और दमदार फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. अगर आपको एक किफायती या अच्छी डील मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा. इसलिए कोई भी फोन लेने से पहले आपको उसके बारे में सारी जानकारियां ले लेनी चाहिए. आपको कोशिश हमेशा यह करनी चाहिए कि आपका फोन फीचर्स, परफॉर्मेंस और पावर के मामले में अच्छा हो. इसके लिए आपको फोन पर बहुत पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है.

कुछ ही हजार की कीमत में आप एक अच्छा स्मार्टफोन ले सकते है, जो वास्तव में आपके लिए काफी किफायती हो. ऐसे में आप OnePlus Nord CE6 vs iQOO 15T में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ बड़े अंतर के बारे में.

OnePlus Nord CE6 vs iQOO 15T: फीचर्स में कौन कैसा?

OnePlus Nord CE6 में 6.78 इंच का 144Hz 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने के अलावा Snapdragon 7s Gen 4 chipsetका भी ऑप्शन मिल जाता है. इस फोन में आपको 3600 nits peak की ब्राइटनेस मिलती है, जिसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी 27W की रिवर्स चार्जिंग भी दी जाती है. वहीं, दूसरी तरफ बात करें अगर तो QOO 15Tमें आपको 2K+ LTPO AMOLED AMOLED का डिस्प्ले मिलने के साथ-साथ Snapdragon 7s Gen 4 chipset भी दिया जाता है. इतना ही नहीं इसमें बड़ी बैटरी के साथ 80W की फास्ट चार्जिंग भी दी जाती है.

कैमरा में कौन किससे आगे?

OnePlus Nord CE6 में 50 MP का मेन यानि रियर कैमरा मिलता है, जिसमें dual-axis OIS भी दिया जाता है. इतना ही नहीं इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस सेल्फी कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करने वाले लेंस भी दिए जाते हैं. iQOO 15T मेrobust dual-camera सेटअप के साथ-साथ 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और हाई रेजोल्यूशन कैमरा दिया जाता है. कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स काफी बेहतरीन माने जाते हैं.

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