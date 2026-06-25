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OnePlus Nord CE6 Lite vs Tecno Camon Slim: बजट में कौन सा स्मार्टफोन है वैल्यू फॉर मनी? किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स

दोनों में ही आपको अच्छे कैमरे और आकर्षक डिजाइन मिल कते हैं. लेकिन, फोन लेने से पहले बेहतर होगा कि इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लिया जाए. चलिए विस्तार से बताते हैं आपको दोनों के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 25, 2026 2:12:24 PM IST

OnePlus Nord CE6 Lite vs Tecno Camon Slim: बजट में कौन सा स्मार्टफोन है वैल्यू फॉर मनी? किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स


OnePlus Nord CE6 Lite vs Tecno Camon Slim: स्मार्टफोन बाजार में आज हर बजट के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में जब कोई नया फोन खरीदने की बात आती है, तो यूजर्स सिर्फ अपने बजट के हिसाब से स्मार्टफोन ले सकते हैं.अगर आपका बजट केवल 15 से 20 हजार रुपये तो भी मार्केट में आज के समय में बेहतरीन कैमरा और फास्ट प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन्स मौजूद हैं. हालांकि, अगर आ कम बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में OnePlus Nord CE6 Lite vs Tecno Camon Slim भी काफी किफायती और वैल्यू फॉर मनी फोन हो सकते हैं.

दोनों में ही आपको अच्छे कैमरे और आकर्षक डिजाइन मिल कते हैं. लेकिन, फोन लेने से पहले बेहतर होगा कि इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लिया जाए. चलिए विस्तार से बताते हैं आपको दोनों के अंतर के बारे में. 

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किस फोन में मिलेंगे कैसे फीचर्स?

OnePlus Nord CE6 Lite में आपको 144Hz LCD स्क्रीन के साथ ही MediaTek Dimensity 7400 Apex processor भी दिया जाता है. इस फोन में 6.72 इंच FHD+ LCD का अल्ट्रा स्मूथ रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स पीक की ब्राइटनेस भी दी जाती है. इसमें आपको 45W SUPERVOOC की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Tecno Camon Slim में आपको ultra-thin 6.39mm 3D-curved यूनिबॉडी डिजाइन मिल जाती है. इसमें आपको 354 mini LED लाइट्स और 55 डसिस्टिंक्ट लाइटिंग सीन्स भी मिलते हैं. 

कैमरा में कौन सा फोन बेहतर? 

OnePlus Nord CE6 Lite में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और ƒ/1.8 aperture के साथ-साथ 4k वीडयो रिकॉर्डिंग भी मिलती है. इसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 2 MP डेरप्थ असिस्ट सेंसर और 8 मेगापिक्सल का फरंट कैमरा भी दिया जाता है. वही, दूसरी ओर Tecno Camon Slim में 50MP Sony LYTIA™ 600 का मेन कैमरा और 1/2का सेंसर मिल जाता है. इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट यानि सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है. 

Tags: OnePlus Nord CE6 Lite
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