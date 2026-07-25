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OnePlus N6x की लॉन्च से पहले बड़ी डिटेल्स आईं सामने! बैटरी डिटेल्स ने बढ़ाई एक्साइटमेंट, स्पेसिफिकेशन्स कर देंगे हैरान

OnePlus N6x: अब कंपनी ने OnePlus N6x की बैटरी क्षमता के बारे में जानकारी दी है. साथ ही, लॉन्च से ठीक एक हफ़्ते पहले इसकी बैटरी लाइफ के बारे में भी जानकारी शेयर की गई है. कंपनी का दावा है कि यह फोन 2.5 दिन तक की बैटरी लाइफ देगा.

By: Anshika thakur | Published: July 25, 2026 4:53:16 PM IST

OnePlus N6x
OnePlus N6x


OnePlus N6x: इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च होने वाला है. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में इस हैंडसेट के लॉन्च की जानकारी देनी शुरू कर दी है. OnePlus N6 के बाद यह नई OnePlus N सीरीज का दूसरा मॉडल होगा. यह कन्फर्म हो गया है कि यह फोन देश में दो अलग-अलग रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. अब कंपनी ने OnePlus N6x की बैटरी क्षमता के बारे में जानकारी दी है. साथ ही, लॉन्च से ठीक एक हफ़्ते पहले इसकी बैटरी लाइफ के बारे में भी जानकारी शेयर की गई है. कंपनी का दावा है कि यह फोन 2.5 दिन तक की बैटरी लाइफ़ देगा.
 

OnePlus N6x के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स (संभावित)

 
OnePlus N6x के लिए बने खास माइक्रोसाइट पर आए एक अपडेट से कन्फर्म हुआ है कि आने वाले इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी होगी. कंपनी का दावा है कि OnePlus N6x की बैटरी लाइफ 2.5 दिन तक चलेगी. इसके अलावा कंपनी ने बताया है कि OnePlus N-सीरीज का यह आने वाला फोन एक बार चार्ज करने पर 20.56 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 133.56 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक, 25.04 घंटे की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या 11.26 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग देगा.
 
यह जानकारी कंपनी की उस घोषणा के बाद आई है जिसमें बताया गया था कि OnePlus N6x भारत में 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च होगा. कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि यह हैंडसेट भारत में Amazon और OnePlus India ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. OnePlus N6-सीरीज का यह आने वाला स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन बरगंडी रेड और आइस ब्लू में बेचा जाएगा. टेक कंपनी ने फोन का डिजाइन भी दिखाया है.
 
OnePlus N6x में एक खास टेक्सचर वाला फ्लैट रियर पैनल है. इसके ऊपरी बाईं ओर एक पिल-शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल और उसके साथ LED फ़्लैश है. साथ ही, रियर पैनल के बीच में OnePlus की ब्रांडिंग भी दिखती है. उम्मीद है कि कैमरा आइलैंड में एक सिंगल कैमरा लेंस और दूसरा कटआउट होगा, जो शायद सेकेंडरी लाइट सेंसर के लिए हो. इसमें ऊपर की तरफ 3.5mm का ऑडियो जैक भी होगा.
 
इसके अलावा मार्केटिंग मटीरियल में स्मार्टफोन के दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह स्मार्टफोन भारत में जाने-पहचाने स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ लॉन्च होगा. हालांकि OnePlus N6x की कीमत सटीक लॉन्च तारीख और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इनका खुलासा हो सकता है.

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