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OnePlus N6: सिंगल चार्जिंग में 48 घंटे से भी ज्यादा चलेगा यह स्मार्टफोन, 8,000 mAh की दमदार बैटरी के साथ मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर्स

फोन में यूजर्स को एक बड़े साइज की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी जाती है, जिसके साथ में एक अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम + 128GB स्टोरेज और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है.

By: Kunal Mishra | Published: July 1, 2026 4:02:40 PM IST

OnePlus N6: सिंगल चार्जिंग में 48 घंटे से भी ज्यादा चलेगा यह स्मार्टफोन, 8,000 mAh की दमदार बैटरी के साथ मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर्स


OnePlus N6 Specifications: यूजर्स वनप्लस के OnePlus N6 स्मार्टफोन के लॉन्च होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. हालांकि, अब इस स्मार्टफोन को भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है. वनप्लस ने फोन को 30 जून यानि कल लॉन्च करके अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाया है. माना जा रहा है कि यह कंपनी का अब तक का सबसे सस्ता और टिकाऊ स्मार्टफोन है, जिसमें अच्छी और बड़ी बैटरी से लेकर कई दमदार फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी द्वारा फोन को लॉन्च करने से पहले ही इसके फीचर्स का खुलासा कर दिया गया था.

फोन में यूजर्स को एक बड़े साइज की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी जाती है, जिसके साथ में एक अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम + 128GB स्टोरेज और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है. 

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8,000 mAh की दमदार बैटरी 

OnePlus N6 में आपको 8,000 mAh की दमदार बैटरी का ऑप्शन दिया जाता है. माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को सिंगल या फुल चार्ज करने पर कम से कम 2 दिन यानि 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है. इसमें आपको 8,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलती है, जो लगभग 89 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है. इसमें 1,600 चार्ज साइकिल का सपोर्ट है. इस फोन में आपको 5W वायर्ड की रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है. इस फोन को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. इस सेगमेंट में यह पहला ऐसा फोन है, जिसकी बैटरी 2 से 3 दिनों तक चल सकती है. 

OnePlus N6 के फीचर्स और कैमरा

OnePlus N6 में आपको 6.75 इंच का HD+ LCD पैनल मिलने के साथ ही साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है. इस फोन में आपको मीडिया टेक डायमेनसिटी 6360 Apex चिपसेट दी गई है, जो पुराने डाइमेंसिटी 6300 का एक एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन है. स्मार्टफोन की मजबूती का भी कंपनी द्वारा काफी ध्यान रखा गया है. यह फोन आसानी से डैमेज नहीं होता है. वहीं, बात करें अगर कैमरा की तो इसमें आपको 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलता है, जो 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करने की क्षमता रखता है. वहीं, बात करें अगर सेल्फी और वीडियो कैमरा की तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.

Tags: OnePlus N6
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