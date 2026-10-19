लंबे बैटरी बैकअप और जबरदस्त कैमरा के लिए ले सकते हैं OnePlus N6, नहीं पड़ेगी बार-बार चार्जिंग की जरूरत

OnePlus N6: आज के समय में स्मार्टफोन खरीदते वक्त लोग केवल उसकी कीमत या डिजाइन ही नहीं देखते, बल्कि बैटरी बैकअप, कैमरा क्वालिटी और फोन की परफॉर्मेंस पर भी खास ध्यान देते हैं. खासकर उन लोगों के लिए अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन जरूरी होता है, जो दिनभर फोन पर वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या लगातार फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं.

अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते है, जिसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत न पड़े तो ऐसे में OnePlus N6 को ले सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है.

बैटरी में कितना सही

OnePlus N6 में आपको 8,000 mAh की दमदार बैटरी का ऑप्शन दिया जाता है. माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को सिंगल या फुल चार्ज करने पर कम से कम 2 दिन यानि 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है. इसमें आपको 8,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलती है, जो लगभग 89 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है.

इसमें 1,600 चार्ज साइकिल का सपोर्ट है. इस फोन में आपको 5W वायर्ड की रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है. इस फोन को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. इस सेगमेंट में यह पहला ऐसा फोन है, जिसकी बैटरी 2 से 3 दिनों तक चल सकती है.

फीचर्स और कैमरा में कितना किफायती

OnePlus N6 में आपको 6.75 इंच का HD+ LCD पैनल मिलने के साथ ही साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है. इस फोन में आपको मीडिया टेक डायमेनसिटी 6360 Apex चिपसेट दी गई है, जो पुराने डाइमेंसिटी 6300 का एक एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन है. स्मार्टफोन की मजबूती का भी कंपनी द्वारा काफी ध्यान रखा गया है.