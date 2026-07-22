OnePlus यूजर्स के लिए बड़ा झटका! OxygenOS की होगी छुट्टी, अब इन फोन्स में मिलेगा ColorOS अपडेट

OnePlus ColorOS 17 Update: OnePlus ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने हैंडसेट्स को OxygenOS से Oppo के ColorOS पर शिफ्ट कर रहा है. यह बदलाव चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में होगा, क्योंकि चीन में OnePlus स्मार्टफोन पहले से ही ColorOS के साथ आते हैं. हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बदलाव के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई है. अब आने वाले ColorOS 17 अपडेट (जो Android 17 पर आधारित है) के लिए योग्य OnePlus स्मार्टफोन की एक लिस्ट ऑनलाइन सामने आई है. लीक हुई लिस्ट से पता चलता है कि कंपनी तीन साल से भी पहले लॉन्च हुए हैंडसेट्स के लिए भी यह अपडेट जारी करेगी.

उम्मीद है कि OnePlus फोनों को ColorOS 17 अपडेट मिलेगा

X पर एक पोस्ट में @heyitsyogesh ने भारत में उन OnePlus फोनों की लिस्ट शेयर की है जिन्हें ColorOS 17 अपडेट मिलेगा. यह अपडेट Android 17 पर आधारित होगा. इस लिस्ट में OnePlus 11 (जो भारत में फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ था) कंपनी का बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन OnePlus Open, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13s, OnePlus 15 और OnePlus 15R शामिल हैं.

OnePlus के फ्लैगशिप लाइनअप के अलावा रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Nord सीरीज के कुछ चुनिंदा फोन भी Android 17 पर आधारित ColorOS 17 अपडेट के लिए योग्य होंगे. एक लीकर का दावा है कि यह अपडेट OnePlus Nord 4 (जो 2024 में भारत में लॉन्च हुआ था) OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 5, OnePlus Nord 6, OnePlus Nord CE 6 और OnePlus Nord CE 6 Lite के लिए जारी किया जाएगा. हालांकि क्योंकि कंपनी ने अभी तक इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इस जानकारी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए.

यह घोषणा तब हुई है जब स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने बताया कि उसके डिवाइस जल्द ही OxygenOS से Oppo के ColorOS पर स्विच करेंगे. यह बदलाव डिवाइस के लिए ColorOS 17 अपग्रेड के साथ शुरू होगा. दिलचस्प बात यह है कि हालांकि यह बदलाव शुरू में कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में ही लागू होगा, लेकिन चीन में OnePlus डिवाइस पहले से ही ColorOS वर्शन के साथ आते हैं.

OnePlus ने यह भी घोषणा की है कि वह US और EU में अपना स्मार्टफोन बिज़नेस बंद कर देगी. हालांकि यह टेक कंपनी मौजूदा OnePlus ग्राहकों को सॉफ्टवेयर सपोर्ट देना जारी रखेगी. यह कंपनी के कामकाज को बेहतर बनाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है. Oppo से जुड़ी कंपनी Realme के भी अपने हैंडसेट्स को Realme UI से Oppo के ColorOS पर शिफ्ट करने की उम्मीद है.