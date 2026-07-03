10,000mAh बैटरी, 240Hz डिस्प्ले और 16GB RAM! OnePlus Ace 7 Series के फीचर्स लीक, यूजर्स के उड़े होश!

वन OnePlus की अपनी ‘Ace Series’ को लेकर टेक मार्केट में हलचल तेज हो गई है. हालांकि कंपनी इस सीरीज को खास तौर पर चीन में लॉन्च करती है और भारतीय बाजार में यह सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं होती, लेकिन इसके दमदार स्पेसिफिकेशन्स के चलते भारत में भी इसे लेकर हमेशा जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है. OnePlus Ace 6 सीरीज की कामयाबी के बाद, कंपनी अब अपनी नई OnePlus Ace 7 सीरीज पर तेजी से काम कर रही है. माना जा रहा है कि इस लाइनअप के तहत सबसे पहले OnePlus Ace 7 और Ace 7 Pro मॉडल मार्केट में उतारे जाएंगे. हाल ही में इन दोनों धांसू डिवाइसेज के स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं.

कब होगी एंट्री?

OnePlus Ace 7 सीरीज से जुड़ी यह ताजा जानकारी मशहूर टिपस्टर TechHome के जरिए सामने आई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर कर OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro के संभावित फीचर्स का खुलासा किया है. हालांकि लीक में किसी पक्की लॉन्च डेट का जिक्र नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इस साल की आखिरी तिमाही (यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच) में इस सीरीज से पर्दा उठा सकती है.

OnePlus Ace 7 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

दमदार प्रोसेसर: लीक्स की मानें तो OnePlus Ace 7 5G स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 चिपसेट दिया जा सकता है. यह 3nm फैब्रिकेशन पर बना एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.63GHz से 4.61GHz तक हो सकती है. फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें एक एक्टिव कूलिंग फैन भी मिल सकता है. इसके अलावा, इसके टॉप वेरिएंट में 16GB तक की भारी-भरकम RAM देखने को मिल सकती है.

डिस्प्ले: इस फोन में 6.78-inch का 1.5K रेजोल्यूशन वाला LTPS OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें 185Hz से लेकर 240Hz तक का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल सकता है, जो गेमिंग और दूसरे टास्क के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा.

बैटरी: पावर बैकअप के मामले में यह फोन एक बड़ा धमाका हो सकता है. चर्चा है कि इसमें 9,000mAh या सीधे 10,000mAh की बेहद तगड़ी बैटरी दी जा सकती है. इसे फटाफट चार्ज करने के लिए 100W या 120W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है.

कैमरा: फोटोग्राफी के लिए इसके रियर में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.

OnePlus Ace 7 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

नेक्स्ट-जेन प्रोसेसर: सीरीज का ‘प्रो’ मॉडल होने के नाते यह और भी ज्यादा पावरफुल होगा. लीक्स के मुताबिक, इसमें Qualcomm का अपकमिंग Snapdragon 8 Gen 6 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो अभी मार्केट में आया भी नहीं है. यह चिपसेट 2nm प्रोसेस पर बेस्ड हो सकता है और इसकी क्लॉक स्पीड 5GHz तक जाने की उम्मीद है.

बैटरी और चार्जिंग: दिलचस्प बात यह है कि प्रो मॉडल में बेस वेरिएंट के मुकाबले थोड़ी छोटी बैटरी मिल सकती है. इसमें 6,500mAh या 7,000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जिसके साथ 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है (वायरलेस चार्जिंग शायद स्टैंडर्ड Ace 7 में न मिले).

कर्व्ड डिस्प्ले: इस फोन में 6.82-inch का 2K कर्व्ड OLED (BOE X2) पैनल देखा जा सकता है. आज के समय में जब ज्यादातर कंपनियां फ्लैट स्क्रीन दे रही हैं, OnePlus का यह कर्व्ड डिस्प्ले फोन के लुक को काफी प्रीमियम बना सकता है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और बेहतरीन पीक ब्राइटनेस मिलने की उम्मीद है..

फ्लैगशिप कैमरा: फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. इसमें 50MP का Sony LYT808 मेन सेंसर, 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP का ही अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस शामिल हो सकता है.

नोट: हालांकि ये सभी जानकारियां लीक्स और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी पर आधारित है. OnePlus Ace 7 सीरीज के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन्स के लिए हमें कंपनी के आधिकारिक ऐलान का थोड़ा और इंतजार करना होगा. इससे जुड़ा हर ताजा अपडेट आपको यहां मिलता रहेगा.