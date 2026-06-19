नया फ्लैगशिप खरीदने का प्लान? जानिए OnePlus 15 vs Oppo Find X9 Pro में कौन है वैल्यू फॉर मनी

OnePlus 15 vs Oppo Find X9 Pro: प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में हर साल कई ऐसे फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च होते हैं जो न केवल बेहतरीन परफॉर्मेंस का दावा करते हैं, बल्कि कैमरा, डिजाइन, डिस्प्ले और बैटरी के मामले में भी काफी आगे होते हैं. हालांकि, अब मार्केट में कम कीमत में भी कई बेहतरीन फीचर्स वाले स्मार्टफोन उपलब्ध हैं. अगर आपको कोई स्मार्टफोन लेना है तो ऐसे में आप OnePlus 15 vs Oppo Find X9 Pro में से किसी एक स्मार्टफोन को ले सकते हैं. अगर आप एक अच्छा और दमदार स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि उसकी पूरी तरह से रिसर्च कर ली जाए.

अगर आप बिना रिसर्च के कोई फोन लेते हैं तो ऐसे में उसके फीचर्स का भी पता लगा लेना बेहद जरूरी होता है. चलिए जानते हैं OnePlus 15 vs Oppo Find X9 Pro में से कौन सा फोन लेना सही है.

किसमें मिलेंगे बेहतर फीचर्स?

OnePlus 15 5G में आपको 6.78-inch LTPO 1.5K के साथ ही साथ 165Hz डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिलता है. इस स्मार्टफोन में आपको आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस AI के अलावा Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip और 7,300mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Oppo Find X9 में आपको 6.59 इंच की स्क्रीन के साथ-साथ मीडिया टेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेट मिलती है. इसमें आपको 6.59″ FHD+ Flexible AMOLED, 120Hz refresh rate मिल जाता है.

किसमें मिलेगा दमदार कैमरा?

OnePlus 15 5G में आपको OIS के साथ ही साथ आपको ट्रिपल कैमरा ऑप्शन मिलता है साथ ही साथ 50MP रियर कैमरा सिस्टम 50MP Sony IMX906 मेन सेंसर भी देखने के लिए मिलता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Oppo Find X9 में आपको 50 MP के ट्रिपल कैमरा मिलते हैं. इसके साथ ही आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है. दोनों के कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है.