मूवी और वेब सीरीज के दीवानों की बल्ले-बल्ले, JioHotstar हुआ फ्री, जानें पूरी डिटेल

Free JioHotstar: इस अभियान से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लंबे समय से जियो हॉटस्टार पर फिल्मों और शो का आनंद लेना चाहते थे, क्योंकि इस अभियान की बदौलत आज आप बिना सब्सक्रिप्शन या पैसे खर्च किए मुफ्त में कंटेंट का आनंद ले पाएंगे।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 15, 2025 14:25:00 IST

Free JioHotstar: अगर आप भी जियो हॉटस्टार को मुफ्त में एक्सेस करना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस 2025 के इस खास मौके पर जियो हॉटस्टार सभी को एक दिन का मुफ्त एक्सेस दे रहा है। अगर आपके पास जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप इस मौके का फायदा उठाकर आज ही अपनी पसंदीदा फिल्मों और शो का मुफ्त में आनंद ले सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर ऑपरेशन तिरंगा अभियान चल रहा है और यह अभियान लोगों को प्रेरित और जानकारी देने वाली कहानियों से जोड़ने का काम कर रहा है।

इस अभियान से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लंबे समय से जियो हॉटस्टार पर फिल्मों और शो का आनंद लेना चाहते थे, क्योंकि इस अभियान की बदौलत आज आप बिना सब्सक्रिप्शन या पैसे खर्च किए मुफ्त में कंटेंट का आनंद ले पाएंगे।

मुफ्त में कैसे एक्सेस करें

हॉटस्टार का मुफ्त में आनंद लेने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप टीवी या मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद मोबाइल नंबर के ज़रिए ऐप में लॉग इन करें। अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद, आप आज पूरे दिन हॉटस्टार पर अपनी पसंदीदा सामग्री का मुफ्त में आनंद ले पाएंगे। रात 11:59 बजे के बाद, मुफ़्त एक्सेस बंद हो जाएगा और आपको अपनी पसंदीदा सामग्री देखने के लिए जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी।

जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन की कीमत

अगर आपको जियो हॉटस्टार पर सामग्री पसंद है, तो आप मोबाइल, सुपर और प्रीमियम प्लान खरीद सकते हैं। मोबाइल प्लान की कीमत 149 रुपये (3 महीने) से लेकर 499 रुपये (1 साल) तक है। सुपर सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 299 रुपये (तीन महीने) से लेकर 899 रुपये (1 साल) तक है और प्रीमियम प्लान की कीमत 499 रुपये (3 महीने) और 1499 रुपये (1 साल) है। 

