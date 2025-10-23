Home > टेक - ऑटो > Old Geyser Tips : सालों पुराने गीजर को बनाएं स्मार्ट, आपकी आवाज से ही ऑन-ऑफ होगा गीजर, बस करना होगा ये काम

Old Geyser Tips : अपने पुराने गीजर को स्मार्ट प्लग से स्मार्ट बनाएं. आवाज से कंट्रोल करें, टाइमर सेट करें और उठने से पहले गर्म पानी पाएं, बिना नया गीजर खरीदें, आसान और किफायती तरीका.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 23, 2025 9:02:18 AM IST

Old Geyser Tips : आज के समय में स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है. खासकर घरेलू उपकरणों में अब स्मार्ट फीचर्स आम हो गए हैं. गीजर भी ऐसे उपकरणों में से एक है, जो आजकल स्मार्ट ऑप्शन के साथ आते हैं. टाइमर लगाना हो या बिजली की खपत को ट्रैक करना – ये सारी सुविधाएं अब गीजर में मौजूद होती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने पुराने गीजर को भी स्मार्ट गीजर में बदल सकते हैं? जी हां, केवल कुछ सरल उपायों से आपका सालों पुराना गीजर भी स्मार्ट बन सकता है, जो आपकी आवाज पर काम करेगा और सुबह उठने से पहले गर्म पानी उपलब्ध कराएगा. आइए विस्तार से समझते हैं यह कैसे संभव है.

सबसे पहला कदम है एक स्मार्ट प्लग का इस्तेमाल. स्मार्ट प्लग एक ऐसा डिवाइस होता है, जिसे आप अपने गीजर के स्विच और पावर सॉकेट के बीच लगा देते हैं. खास बात ये है कि गीजर के लिए 16 एंपियर क्षमता वाले स्मार्ट प्लग का ही चुनाव करना चाहिए, ताकि बिजली की सही सप्लाई बनी रहे और डिवाइस सेफ रहे. बाजार में कई ब्रांड्स के स्मार्ट प्लग मिलते हैं जिन्हें आप आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं. स्मार्ट प्लग को अपने वाई-फाई नेटवर्क से जोड़कर आप अपने स्मार्टफोन ऐप की मदद से अपने पुराने गीजर को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं.

आवाज से गीजर कंट्रोल करना हुआ आसान

स्मार्ट प्लग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे आप Amazon Alexa या Google Assistant जैसे स्मार्ट स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए स्मार्ट स्पीकर की ऐप में जाकर अपने स्मार्ट प्लग को लिंक करना होता है. इसके बाद आप अपने गीजर को किसी भी समय केवल आवाज से ऑन या ऑफ कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, “Alexa, गीजर चालू करो” या “Hey Google, गीजर बंद करो” जैसे कमांड्स से आपका काम आसान हो जाएगा. इस तरह आप बिना उठे या स्विच छुए अपने गीजर को आराम से संचालित कर सकते हैं.

 टाइमर सेट करें और सुबह उठें गर्म पानी के साथ

स्मार्ट प्लग की एक और उपयोगी सुविधा है टाइमर सेट करने की. आप अपने गीजर को सुबह उठने से कुछ मिनट पहले ऑन करने के लिए सेट कर सकते हैं, जिससे आपको सुबह गर्म पानी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आप गीजर को 5 से 7 मिनट के लिए ऑन कर सकते हैं, ताकि पानी पूरी तरह गर्म हो जाए. इसी तरह आप रात को नहाने के समय के अनुसार भी टाइमर सेट कर सकते हैं ताकि उस वक्त गीजर चालू हो. ये सारी सेटिंग्स आप अपने स्मार्ट प्लग की ऐप में आसानी से कर सकते हैं.

स्मार्ट टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए आपको हमेशा नया गीजर खरीदने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक स्मार्ट प्लग की मदद से आप अपने पुराने गीजर को भी स्मार्ट बना सकते हैं.
 

