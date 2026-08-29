Old Car Buying Tips: पुरानी EV कार खरीदने का है प्लान? बैटरी के साथ इन चीजों को भी जरूर करें चेक, किफायती बनेगी डील

Old Car Buying Tips: इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में कम रनिंग कॉस्ट मिलने से बहुत से लोगों को यह कारें किफायती लगती हैं. हालांकि, नई इलेक्ट्रिक कार की कीमत कई खरीदारों के बजट से बाहर हो सकती है. ऐसे में पुरानी या सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदना एक किफायती विकल्प हो सकता है.

देखा जाए तो अगर आपको कम कीमत में अच्छी EV मिल जाए तो यह सौदा काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यहां एक बड़ी सावधानी बरतना जरूरी होता है. पेट्रोल गाड़ियों की तरह ही आपको इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी हेल्थ को चेक कर लेना चाहिए.

1. बैटरी हेल्थ को करें चेक

किसी भी इलेक्ट्रिक कार का सबसे जरूरी हिस्सा उसकी बैटरी होती है. इसलिए पुरानी ईवी कार लेने से पहले आपको बैटरी की सेहत जान लेनी चाहिए. इसके लिए आपको कार बेचने वाले से कहना है कि आपका बैटरी ओरिजिनल कैपेसिटी का कितना फीसदी काम फिलहाल कर पा रही है. उसके द्वारा बताए जाने पर इसकी रिपोर्ट मांगें. हालांकि, आजकल ज्यादातर ईवी में यह जानकारी डैशबोर्ड सेटिंग्स या कंपनी के ऐप में मिल जाती है.

2. सर्विस हिस्ट्री

जिस तरह आप पेट्रोल-डीजल कारें लेते समय उनकी सर्विस हिस्ट्री चेक करते हैं ठीक उसी तरह से आपको इलेक्ट्रिक कारों की भी सर्विस हिस्ट्री चेक करनी चाहिए. ज्यादातर कंपनियां ईवी बैटरी पर 8 साल या 1.5 से 1.6 लाख किलोमीटर तक की वारंटी देती हैं. खरीदने से पहले आपको वारंटी को भी चेक करना चाहिए साथ ही सर्विस हिस्ट्री को बिलकुल न भूलें.

3. चार्जिंग और रेंज का रखें ध्यान