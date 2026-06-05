Ntorq 150 vs VIDA VX: कौन है सेगमेंट का बेस्ट स्कूटर? फीचर्स और परफॉर्मेंस में क्या लेना सही

Ntorq 150 vs VIDA VX: भारत में स्कूटर की डिमांड आज से नहीं है, बल्कि यह सालों से भारतीय ऑटोमोबाइल की शान बना हुआ है. भारत में हर साल एक से एक नए स्कूटर लॉन्च किए जाते हैं, जो न केवल लोगों की जरूरतों को पूरा करने में खरे उतरते हैं बल्कि, उनके लिए भरोसेमंद भी साबित होते हैं. Ntorq 150 को काफी किफायती और पॉपुलर स्कूटर माना जाता था. लेकिन, आज के समय में बाजार में एक से बढ़कर एक स्कूटर आ चुके हैं, जो न केवल कीमत में किफायती हैं, बल्कि बेहतरीन परफॉर्मेंस और माइलेज भी देते हैं.

अगर आप भी कोई स्कूटर लेना चाहते हैं तो ऐसे में TVS Ntorq 150 vs VIDA VX में से किसी एक को घर ला सकते हैं. चलिए जानते हैं इनके बीच के अंतर के बारे में.

किसके फीचर्स ज्यादा बेहतर?

TVS Ntorq 150 की तो इस स्कूटर में आपको सिंगल चैनल ABS के साथ-साथ अलग-अलग राइडिंग मोड्स का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है. इतना ही नहीं इस स्कूटर में आपको SmartXonnect ब्लूटूथ के साथ TFT डिस्प्ले भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ VIDA VX2 को तो यह स्कूटर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ-साथ मल्टीपल राइड मोड्स के साथ आता है. इतना ही नहीं स्कूटर में आपको फास्ट चार्जिंग की भी सुविधा देखने के लिए मिल जाती है. फीचर्स के हिसाब से दोनों ही स्कूटर्स आपके लिए सटीक और फिट रह सकते हैं.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे?

TVS Ntorq 150 में आपको 149.7 cc का सिंगल सिलेंडर 3 वॉल्व और ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है. यह स्कूटर 13.2 PS की पावर देने के साथ ही 14.2 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. वहीं, इसकी एक्सेलेरेशन पावर भी काफी अच्छी मानी जाती है. वहीं, दूसरी तरफ VIDA VX2 की तो इस स्कूटर में 6 kW peak की पावर मिलती है साथ ही साथ इसमें आपको 80 km/h की टॉप स्पीड मिलती है और 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी मिलती है. इसके अलावा यह स्कूटर 3.1 से लेकर 4.2 सेकेंड में ही अच्छा खासा एक्सेलेरेशन कर लेता है.