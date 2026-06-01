अब रंग बताएगा ऑटो का रूट! इस शहर में लागू होगा नया सिस्टम, ड्राइवर से नहीं पूछना पड़ेगा रास्ता

Sticker Route System: आमतौर पर आपने देखा होगा कि आपको अगर कहीं जाना हो तो ऑटो रुकवाकर यह पता करना होता है कि वह ऑटो कहां जा रहा है. जैसे बसों और मेट्रो का रूट पता होता है कि यह वह कहां और किस गंतव्य पर जा रही हैं वैसे ही ऑटो के बारे में हमें नहीं पता होता है. लेकिन, अगर ऑटो देखकर ही रूट का पता चल जाए तो क्या हो. जी हां, बिहार के मधुबनी मे कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी होने जा रही है. बढ़ते जाम और रूट पर लगी लंबी कतारों को देखते हुए अब परिवहन विभाग अब एक नया और काफी आकर्षक सिस्टम लागू करने की तैयारी में है.

अब मधुबनी में ऑटो से यात्रा करने वाले लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा. चलिए विस्तार से जानते हैं इस रूट और ऑटो के नए सिस्टम के बारे में.

स्टीकर देखकर पता लगेगा रूट

मधुबनी में अब ऐसा सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें आप ऑटो के रंग और उसपर लगे स्टीकर को पहचानकर आराम से उसके रूट को पहचान सकते हैं. यानि अलग-अलग ऑटो पर तरह-तरह के स्टीकर लगाए जाएंगे, जिन्हें आप देखकर ही यह समझ सकते हैं कि यह ऑटो किस दिशा में और किन-किन रास्तों से होता हुआ जाएगा. इस नए सिस्टम को लागू करके विभाग अब यह उम्मीद कर रहा है कि अब ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सकेगा. हर रंग एक तय रूट की पहचान होगी. अब ऑटो ड्राइवर द्वारा हर रूट पर या फिर किसी भी जगह पर ऑटो को नहीं दौड़ाया जा सकेगा.

ई-रिक्शा और ऑटो दोनों पर लगेंगे स्टीकर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुबनी में ई-रिक्शा और ऑटो दोनों पर ही रूट को पहचानने के लिए अलग-अलग स्टीकर लगाए जाएंगे. परिवहन विभाग ने कुल 1214 ई-रिक्शा और ऑटो को इस नए प्लान और सिस्टम में शामिल किया है. इससे विभाग के लोगों के साथ ही आम नागरिक भी स्टीकर देखकर आसानी से ऑटो के रूट की पहचान कर सकेंगे. इस नई व्यवस्था को जल्दी लागू किया जा सकता है.