Nothing Phone 3a Lite की कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानिए सबकुछ

By: Renu chouhan | Published: October 31, 2025 3:11:40 PM IST

Nothing ने अपना नया स्मार्टफोन Phone 3a Lite लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का अब तक का सबसे सस्ता मॉडल है, जिसकी कीमत 249 यूरो (लगभग ₹25,600) रखी गई है। यह फोन कंपनी के पहले से मौजूद मॉडल Phone 3a और Phone 3a Pro से नीचे की रेंज में आता है। कंपनी का यह फोन दिखने में काफी प्रीमियम है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स और फैसले हैं, जिनके कारण यह चर्चा में है – जैसे कि फोन में प्री-इंस्टॉल्ड ऐड्स (ads) और बॉक्स में चार्जर का न होना।

Nothing Phone 3a Lite की कीमत
अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 249 यूरो रखी गई है, यानी करीब ₹25,600। भारत में इसका दाम इससे कम होने की उम्मीद है – रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ₹20,000 से नीचे लॉन्च हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने भारत में इसकी आधिकारिक कीमत अभी तक घोषित नहीं की है।

Nothing Phone 3a Lite के स्पेसिफिकेशन
यह फोन आता है 6.77 इंच के Full HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। स्क्रीन की ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जा सकती है और यह Panda Glass प्रोटेक्शन के साथ आती है। फोन में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया गया है, जो Mali-G615 MC2 GPU के साथ आता है। यह वही चिपसेट है जो कई मिड-रेंज फोन्स में मिल रहा है। फोन में 8GB तक की RAM और 128GB या 256GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है, जिसे आप 2TB तक माइक्रोSD कार्ड से बढ़ा सकते हैं।

Nothing Phone 3a Lite का कैमरा सेटअप
फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा (EIS के साथ), 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 1080p वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकता है।

बैटरी और चार्जिंग फीचर्स
फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन को IP54 रेटिंग मिली है, यानी यह पानी के छींटों से बच सकता है, लेकिन इसे पानी में डुबोना सुरक्षित नहीं है।

सॉफ्टवेयर और अपडेट्स
Nothing Phone 3a Lite में Android 15 पर आधारित Nothing OS 3.5 दिया गया है। कंपनी ने वादा किया है कि इसे तीन साल के Android अपडेट्स और छह साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे।

Phone 3a Lite की कमियां और विवाद

हालांकि फोन बजट फ्रेंडली है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को निराश कर रही हैं। कंपनी ने अब लॉकस्क्रीन पर ऐड्स दिखाना शुरू कर दिया है। फोन में प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स (bloatware) हैं, जबकि Nothing पहले “clean OS” का दावा करता था। इसमें सिर्फ सिंगल स्पीकर सेटअप है, जबकि अब ज्यादातर फोन स्टेरियो स्पीकर के साथ आते हैं और सबसे बड़ी बात – फोन के बॉक्स में चार्जर नहीं दिया गया है।

