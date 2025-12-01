Home > टेक - ऑटो > Nothing OS 4.0 का आया धमाकेदार अपडेट! Phone 3a यूजर्स को मिले इतने सारे नए फीचर्स, अभी चेक करें लिस्ट

Nothing OS 4.0 का आया धमाकेदार अपडेट! Phone 3a यूजर्स को मिले इतने सारे नए फीचर्स, अभी चेक करें लिस्ट

Nothing OS 4.0 offer: Nothing OS 4.0 अब Phone 3a और 3a Pro के लिए जारी हो रहा है. इसमें AI डैशबोर्ड, बेहतर विजेट, स्मूद डिज़ाइन, उन्नत कैमरा फीचर और Glyph सुधार शामिल हैं. अपडेट फिलहाल सीमित उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 1, 2025 12:07:22 PM IST

nothing os 4 0 update phone 3a and 3a pro
nothing os 4 0 update phone 3a and 3a pro


Nothing OS 4.0 offer:  ने अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट Nothing OS 4.0 को अब Phone 3a और Phone 3a Pro के लिए भी जारी करना शुरू कर दिया है. ये अपडेट हाल ही में Phone 3 पर आया था और अब धीरे-धीरे ज्यादा यूजर्स तक पहुंच रहा है. इसमें कई नए फीचर्स, बेहतर डिजाइन और कैमरे में सुधार शामिल हैं.

इस अपडेट की खास बात है AI Usage Dashboard, जो ये दिखाता है कि Essential Space में बड़े AI मॉडल कब और कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं. इसके अलावा अब लोग होम स्क्रीन या ऐप ड्रॉअर से सीधे ऐप छिपा सकते हैं. सर्च सेटिंग्स में बदलाव किए गए हैं ताकि खोज परिणामों को आसानी से सीमित किया जा सके.

विजेट और मल्टीटास्किंग में सुधार

नए अपडेट में कई विजेट्स के साइज ऑप्शन बढ़ाए गए हैं, जैसे वेदर, स्टेप काउंटर और स्क्रीन टाइम. Quick Settings के कई टाइल्स अब 2×2 शेप में भी उपलब्ध हैं. मल्टीटास्किंग के लिए Pop-up view को भी बेहतर बनाया गया है. अब दो फ्लोटिंग आइकॉन एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं. नई ऐप ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स ऐप को तेजी से खोलने में मदद करती हैं.

Essential Space की नई खूबियां

Essential Space में भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं:

 Flip to Record में अब वीडियो रिकॉर्ड करते समय फोटो लेने और नोट जोड़ने की सुविधा है. नया Playground (Alpha) सेक्शन जोड़ा गया है, जहां लोग समुदाय द्वारा बनाए गए टूल्स जैसे Essential Apps, Camera Presets और EQ प्रोफाइल्स आजमा सकते हैं. Essential Apps का प्रीव्यू संस्करण भी उपलब्ध कराया गया है.

डिजाइन और परफॉर्मेंस में सुधार

Nothing OS 4.0 में कई दृश्य बदलाव किए गए हैं:

 ऐप आइकॉन और स्टेटस बार को नया रूप दिया गया है.
 दो नए लॉक स्क्रीन क्लॉक विकल्प जोड़े गए हैं.
 Extra Dark Mode ज्यादा गहरे और आरामदायक डार्क थीम देता है.

सिस्टम एनिमेशन भी बेहतर किए गए हैं, जिससे अनुभव ज्यादा स्मूद लगता है.

Glyph इंटरफेस और कैमरा अपडेट

Glyph Interface में अब ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं- जैसे Flip to Glyph का उपयोग करते समय Silent या Vibrate मोड चुनना. Glyph Progress अब Android 16 की Live Update नोटिफिकेशन प्रणाली का उपयोग करता है, जिससे कई थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ संगतता बढ़ती है.

कैमरे में भी कई बड़े बदलाव शामिल हैं:

 नए कैमरा प्रीसेट और ज्यादा फिल्टर ऑप्शन
 फिल्टर के लिए इन्टेंसिटी कंट्रोल
 Motion Photos में ज्यादा देर की कैप्चरिंग और ऑडियो सपोर्ट
 नए वॉटरमार्क और आर्टिस्टिक फ्रेम
 बेहतर और साफ कैमरा UI

फिलहाल सीमित लोगों को अपडेट

कंपनी के अनुसार, ये स्थिर अपडेट फिलहाल Phone 3a और Phone 3a Pro के कुछ चुनिंदा लोगों तक ही भेजा जा रहा है. जब शुरुआती चरण पूरी तरह स्थिर माना जाएगा, तब इसे सभी लोगों के लिए जारी किया जाएगा. अपडेट इंस्टॉल करने से पहले डेटा का बैकअप लेना सेफ माना जाता है.

 

Tags: AI usage dashboardEssential SpaceNothing Phone 3aNothing Phone 3a Pro
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
Nothing OS 4.0 का आया धमाकेदार अपडेट! Phone 3a यूजर्स को मिले इतने सारे नए फीचर्स, अभी चेक करें लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nothing OS 4.0 का आया धमाकेदार अपडेट! Phone 3a यूजर्स को मिले इतने सारे नए फीचर्स, अभी चेक करें लिस्ट
Nothing OS 4.0 का आया धमाकेदार अपडेट! Phone 3a यूजर्स को मिले इतने सारे नए फीचर्स, अभी चेक करें लिस्ट
Nothing OS 4.0 का आया धमाकेदार अपडेट! Phone 3a यूजर्स को मिले इतने सारे नए फीचर्स, अभी चेक करें लिस्ट
Nothing OS 4.0 का आया धमाकेदार अपडेट! Phone 3a यूजर्स को मिले इतने सारे नए फीचर्स, अभी चेक करें लिस्ट