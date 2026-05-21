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Norton Manx R vs Kawasaki W800 में से कौन सी स्पोर्ट्स बाइक ज्यादा किफायती? जानें फीचर्स और कीमत में अंतर

आज हम बात करने जा रहे हैं Norton Manx R  vs Kawasaki W800 की. दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट की बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक कही जाती हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के अंतर और उनके फीचर्स के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 21, 2026 3:14:47 PM IST

Norton Manx R vs Kawasaki W800 में से कौन सी स्पोर्ट्स बाइक ज्यादा किफायती? जानें फीचर्स और कीमत में अंतर


Best Sports Bikes: बाइक्स का क्रेज आज से 2 दशक पहले भी था और आज भी बिलकुल वैसा ही है. स्पोर्ट्स बाइक न केवल देखने में बेहतरीन लगती है बल्कि, राइडिंग और ड्राइविंग में और भी ज्यादा जबरदस्त मानी जाती है. जब भी मोटरसाइकिल की बात होती है, तो दिल और दिमाग दोनों की अपनी-अपनी पसंद और कंफर्ट की बात ध्यान में आती है. अगर आप एक बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में हम आपको इस लेख के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे. अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन हैं तो ऑटोमोबाइल बाजार में आपके लिए कई बेहतरीन बाइक्स उपलब्ध हैं.

आज हम बात करने जा रहे हैं Norton Manx R  vs Kawasaki W800 की. दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट की बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक कही जाती हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के अंतर और उनके फीचर्स के बारे में. 

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किसमें मिलते हैं ज्यादा फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो वैसे तो दोनों ही बाइकों में जबरदस्त फीचर्स मिल जाते हैं. Norton Manx R में आपको 7 इंच की हाई रेजोल्यूशन TFT डिस्प्ले मिलती है साथ ही साथ इसमें आपको 5 अलग-अलग राइडिंग मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं. इसमें रेन, स्पोर्ट्स और रोड आदि जैसे फीचर्स हैं. वहीं, इसमें आपको ABS के साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने के लिए मिलता है. वहीं, Kawasaki W800 में LED लाइटिंग, ABS के साथ-साथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच और twin-pod instrument console देखने के लिए मिलता है. इस बाइक में आपको 320mm सिंगल डिस्क फ्रंट ब्रेक और 270mm रियर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

बात करें अगर Norton Manx R की तो इस स्कूटर में आपको 1200cc V4 का दमदार इंजन देखने को मिलता है साथ ही 206 bhp की पावर मिलने के अलावा 130 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. यह स्कूटर कुछ ही सेकेंड्स में 0 से 100 की स्पीड पकड़ती है. वहीं, दूसरी तरफ Suzuki GSX R1000R में आपको 999.8 liquid-cooled इंजन मिलता है. यह बाइक आपको 202 ps की पावर देने के साथ ही साथ 117.7 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस बाइक में आपको अच्छी माइलेज और परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलती है. 

Tags: Best Sports Bikes
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