लॉन्ग राइड और ऑफ-रोडिंग के लिए कौन है परफेक्ट? Norton Atlas vs BMW F 450 में से क्या रहेगी आपके लिए बेस्ट

Norton Atlas vs BMW F 450: भारत में एडवेंचर मोटरसाइकिलों का क्रेज पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है. आज के समय में लोग लंबी यात्राएं करने में काफी रुचि रखते हैं. यही वजह है कि एडवेंचर बाइक सेगमेंट में लगातार नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और कंपनियां लोगों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रख रही है. इस सेगमेंट में BMW अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है, जबकि Norton जैसी दमदार ब्रिटिश कंपनी भी भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में Norton Atlas और BMW F 450 के बीच तुलना काफी बड़ी हो जाती है.

दोनों बाइक्स एडवेंचर राइडिंग के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन दोनों की ही खासियतें एक दूसरे से काफी अलग हैं. अगर आप भी कोई ऐसी बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में कोई भी बाइक ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों में क्या अंतर मिलते हैं.

फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती?

Norton Atlas में आपको 8 इंच की TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी और ABS के साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है. इसके अलावा एलईडी लाइटिंग और इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर के साथ ही 6 axis IMU enabling cornering ABS और स्लाइड कंट्रोल के साथ-साथ 4 अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं. BMW F450 GS में आपको 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले, अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स और Standard ABS Pro के साथ ही डायनमिक ब्रेक कंट्रोल (DBC) और Dynamic Traction Control (DTC) भी मिलते हैं.

परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

Norton Atlas GT 585cc के पैरलल ट्विन इंजन के साथ आने वाली बाइक है, जो आपको 65-70 hp की पावर देती है. यह बाइक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है. वहीं, BMW F450 GS में आपको 450cc ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है. इस बाइक में 48 hp की पावर मिलने के साथ ही साथ 43 Nm का टॉर्क मिलता है. यह बाइक 5.9 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड निकाल सकती है.