जमीन पर पटकने पर भी नहीं टूटेगी ये Waterproof Smartwatch! मिलेगी टॉर्च भी; जानिए कीमत और फीचर्स

Noise ने अपनी नई स्मार्टवॉच NoiseFit Endeavour Pro लॉन्च कर दी है. यह वॉच खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिन्हें रनिंग, हाइकिंग और आउटडोर एडवेंचर पसंद हैं. इसमें मजबूत डिजाइन के साथ फिटनेस और एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

दमदार डिजाइन और पावरफुल बिल्ड

NoiseFit Endeavour Pro में टाइटेनियम अलॉय बेज़ल दिया गया है, जो इसे बेहद मजबूत बनाता है. यह वॉच 50 मीटर (164 फीट) तक वाटरप्रूफ है और 2,000 से ज्यादा ड्रॉप्स झेल सकती है. यह -5°C से लेकर 50°C तक के टेम्परेचर में आराम से काम कर सकती है. इसके साथ 2W फ्लैशलाइट भी दी गई है, जो अंधेरे में काफी काम आएगी.

डिस्प्ले और बैटरी

इसमें 1.5-इंच AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो आउटडोर इस्तेमाल के लिए काफी ब्राइट है. बैटरी बैकअप की बात करें तो यह वॉच बिना चार्ज किए 28 दिन तक चल सकती है, जो इसे बाकी स्मार्टवॉच से अलग बनाती है.

फिटनेस और ट्रैकिंग फीचर्स

NoiseFit Endeavour Pro में ड्यूल-बैंड GPS और 5-सैटेलाइट सपोर्ट दिया गया है, जिससे यह लोकेशन को बेहद सटीक तरीके से ट्रैक करती है, चाहे सिग्नल कमजोर ही क्यों न हों. इसमें 9-एक्सिस मोशन सेंसर और प्रीलोडेड ट्रेनिंग कोर्स भी हैं, जिससे फिटनेस गोल्स को ट्रैक करना आसान हो जाता है.

कनेक्टिविटी और कम्पैटिबिलिटी

यह वॉच NoiseFit App, Apple Health और Strava के साथ काम करती है. रनिंग, साइक्लिंग, ट्रेकिंग या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी पसंद करने वालों के लिए यह स्मार्टवॉच एकदम सही है.

कीमत और उपलब्धता

NoiseFit Endeavour Pro की कीमत ₹9,999 रखी गई है. इसकी सेल 11 सितंबर 2025 से शुरू होगी. इसे आप gonoise.com, Amazon, Flipkart, Croma और Reliance Digital से खरीद सकते हैं. यह दो कलर ऑप्शन – Carbon Black और Driftstone Beige में उपलब्ध होगी.