CNG गाड़ी वालों के लिए नया नियम! बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी गैस, शुरु हुई ऑटोमैटिक चेकिंग

CNG New Rules: अगर आप भी रोजाना अपनी CNG भरवाते हैं तो ऐसे में आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. अब सीएनजी भरवाने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है. दरअसल, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने एक या दो नहीं, बल्कि कई CNG स्टेशनों पर ऑटोमेटेड व्हीकल वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है. इसलिए अब दिल्ली-एनसीआर के CNG वाहन मालिकों के लिए अब गैस भरवाना पहले जितना आसान नहीं रह गया है.

IGL ने अपने सभी सीएनजी पंप संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि वैलिड कंप्लायंस प्लेट दिखाने के साथ-साथ गाड़ियों में लगे सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट भी अबसे चेक करना अनिवार्य होगा. अगर आपके पास यह दो चीजें नहीं है तो हो सकता है कि आपको सीएनजी नहीं मिलेगी.

बिना दस्तावेज गाड़ियों में नहीं भरी जाएगी सीएनजी

अगर आप पहले की तरह सीएनजी भरवाते आ रहे हैं तो अब आपको हाइड्रो टेस्ट के साथ ही वैलिड कंप्लायंस प्लेट दिखानी होगी. अगर आप अपने साथ यह दो दस्तावेज लेकर नहीं चल रहे हैं तो ऐसे में आपको सीएनजी मिलना मुश्किल हो जाएगा. यह दस्तावेज चेक करने के लिए सीएनजी स्टेशन पर लगे कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और फिर अगर सिलेंडर का हाइड्रो-टेस्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक की गाड़ी में सीएनजी भरने से मना कर दिया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के अधिकारी खुद पंपों पर जाकर निगरानी कर रहे हैं.

ऑनलाइन चेक होगा सिलेंडर का सर्टिफिकेट