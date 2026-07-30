E20 Petrol: BS-3 गाड़ियों में बदलने पड़ सकते हैं ये पार्ट्स, सरकार ने संसद में दी जानकारी, इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं

E20 Petrol: E20 पेट्रोल को लेकर अभी भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं. इस विवाद के बीच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे के नितिन गडकरी ने कुछ बातें साफ की हैं. E20 का मामला अब संसद तक भी पहुंच चुका है. उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा में इस विषय पर बात करते हुए बताया कि पुरानी गाड़ियों को भी ई20 पेट्रोल से ज्यादा नुकसान नहीं है. केंद्रीय मंत्री का कहना है कि बीएस-III गाड़ियां, जो कि साल 2016 से पहले मैन्युफैक्चर हुई हैं, उन्हें ई20-कंपैटिबल बनाने के लिए कुछ रबर पार्ट्स को बदलने की जरूरत पड़ सकती है. उनका कहना है कि इसके साथ गैस्केट बदलने की भी जरूरत पड़ सकती है.

गाड़ियां मुख्य रूप से 2005 से 2016 के बीच बनी हैं. यह पार्ट्स सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदले जा सकते हैं. इस दौरान नितिन गडकरी CPI के सांसद एए रहीन के सवालों का जवाब दे रहे थे.

माइलेज पर भी कही कई बातें

केंद्रीय मंत्री ने आम जनता की गाड़ियों की माइलेज को लेकर भी कई बातें साफ कीं. उन्होंने कहा कि वाहन निर्माताओं और टेस्टिंग एजेंसियों के मुताबिक माइलेज कई अन्य फैक्टर पर निर्भर करती है, जिसे केवल ई-20 ईंधन के इस्तेमाल से जोड़कर देखना सही नहीं है. ड्राइवेबिलिटी, स्टार्ट होने की क्षमता और मेटल-प्लास्टिक कंपोनेंट्स की अनुकूलता जैसे मानकों पर भी कोई नकारात्मक समस्या सामने नहीं आई है. आगे उन्होंने बताया कि स्टडीज से साफ होता है कि पुरानी गाड़ियों ने भी E20 से चलाने पर परफॉर्मेंस में कोई खास बदलाव नहीं दिखाया है. दरअसल, कुछ स्टडीज में यह पता चलता है कि बीएस 3 के अलावा किसी भी कार या टू-व्हीलर गाड़ियों के इंजन में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है.

अन्य पहलुओं पर भी निर्भर करती है माइलेज

सरकार के साथ-साथ ऑटोमोबाइल कंपनियों और टेस्टिंग एजेंसियों का कहना है कि गाड़ियों की माइलेज केवल ई20 फ्यूल पर ही निर्भर नहीं करती है बल्कि, इसके अलावा भी कई अन्य पहलु जिम्मेदार माने जाते हैं. इससे ग्राहकों को भी काफी हद तक माइलेज से जुड़ी जानकारियां मिल गई हैं.