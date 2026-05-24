नए अवतार में लॉन्च हुई Honda City Facelift, Nissan Tekton के साथ कड़ी टक्कर, फीचर्स में कौन किससे आगे

Nissan Tekton vs Honda City Facelift: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हर महीने कोई न कोई नई हलचल देखने को मिलती है, लेकिन इस बार चर्चा काफी तेज है. दरअसल, जानी-मानी लग्जरी कार Honda City अपना Facelift वर्जन लाने की तैयारी में है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कई इंफ्लुएंसर्स द्वारा कार की झलक दिखाई जा रही है, जिसमें यह कार वाकई एक नए अवतार में नजर आ रही है. पहले के मुकाबले इस कार में आपको काफी बदलाव देखने के लिए मिल जाएंगे. माना जा रहा है कि जल्दी ही भारतीय मार्केट में इस कार को उतारा जा सकता है.

मार्केट में इस कार का मुकाबला Nissan Tekton से किया जा रहा है. दोनों ही कारों के बीच आपको फीचर्स, परफॉर्मेंस और कंफर्ट आदिके बीच कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल सकती है. लेकिन, चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच कौन से अंतर मिलते हैं.

फीचर्स के मामले में कौन आगे?

Nissan Tekton को अभी तक भारत में लॉन्च नहीं किया गया है. इस कार में आपको पैनेरॉमिक सनरूफ, एंबिएंडट लाइटिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का फीचर मिलता है. इसके अलावा इस कार में 10.1 इंच का टचस्क्रीन और 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाता है. इसके अलावा कार में ऐप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो का भी फीचर मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Honda City Facelift में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के अलावा 360 डिग्री कैमरा और 10.1 इंच का टचस्क्रीन और एलईडी लाइटिंग आदि मिल जाती है.

किसमें मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस?

Nissan Tekton में आपको 1.0 लीटर और 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है. दोनों ही इंजन अपनी-अपनी जगह काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं. यह इंजन आपको 100hp, 166Nm का टॉर्क देने के साथ-साथ 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 163hp की पावर देने के साथ 280Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है. वहीं, Honda City Facelift में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है. यह कार 119 bhp की पावर देने के साथ-साथ 145Nm का टॉर्क देती है और आपको इसमें 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिल जाते हैं.