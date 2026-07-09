Nissan Tekton Launched: क्रेटा को टक्कर देने आ गई Nissan Tekton! दमदार फीचर्स के साथ महज इतनी है कीमत, देखें डिटेल्स

निसान ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बड़ा दांव खेलते हुए अपनी बहुप्रतीक्षित मिड-साइज़ एसयूवी Nissan Tekton को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. पेट्रोल के दमदार और मस्कुलर डिज़ाइन से प्रेरित यह एसयूवी देश के सबसे कड़े मुकाबले वाले सेगमेंट में कदम रख रही है, जहां इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति सुजुकी विक्टोरिस और टाटा सिएरा जैसी गाड़ियों से होगा. अगर आप इस नई एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यहाँ इसकी कीमत, फीचर्स और इंजन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी दी गई है:

कीमत और वेरिएंट्स (Variant-Wise Prices)

निसान ने टेक्टॉन को बेहद आक्रामक शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर लॉन्च किया है, जबकि इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

कंपनी इस एसयूवी को कुल 6 ट्रिम लेवल्स में पेश कर रही है. नीचे इसके सभी वेरिएंट्स की विस्तृत प्राइस लिस्ट दी गई है:

वेरिएंट का नाम, कीमत (INR, एक्स-शोरूम)

Nissan Tekton Visia T160 MT, ₹ 10,49,000

Nissan Tekton Visia+ T160 MT, ₹ 11,14,000

Nissan Tekton Acenta T160 MT, 11,79,000

Nissan Tekton N-Connecta T160 MT, ₹ 13,69,000

Nissan Tekton Tekna T160 MT, ₹ 15,39,000

Nissan Tekton Tekna+ T160 MT, ₹ 16,49,000

Nissan Tekton Acenta T280 DCT, ₹ 14,99,000

Nissan Tekton N-Connecta T280 MT, ₹ 14,99,000

Nissan Tekton Tekna T280 MT, ₹ 16,39,000

Nissan Tekton N-Connecta T280 DCT, ₹ 16,49,000

Nissan Tekton Tekna T280 DCT, ₹ 17,79,000

Nissan Tekton Tekna+ T280 DCT, ₹ 18,59,000

इंजन, पावर और माइलेज

निसान टेक्टॉन को दो बेहतरीन टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ बाजार में उतारा गया है:

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल: यह इंजन 100 hp की पावर और 166 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और इसका माइलेज 19.4 किमी प्रति लीटर होने का दावा है.

1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल: ज्यादा पावर पसंद करने वालों के लिए यह इंजन 163 hp की पावर और 280 Nm का पीक टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल के साथ 7-स्पीड DCT (डूअल क्लच ट्रांसमिशन) का विकल्प भी है. इसका माइलेज 18.5 किमी प्रति लीटर तक है.

साइज और लुक

लुक के मामले में यह गाड़ी काफी बोल्ड है. इसकी लंबाई 4.3 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर है. सबसे खास बात इसका 212 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है, जो इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन में से एक है और भारतीय सड़कों के लिहाज से बेहद शानदार है. कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 11 पेंट स्कीम्स दी गई हैं, जिसमें एक खास नया कलर ‘मूनबो ग्रे’ (Moonbow Gray) भी शामिल है. इसके अलावा ग्राहकों को 4 इंटीरियर थीम्स और 50 से ज्यादा कस्टमाइजेशन के विकल्प मिलेंगे.

इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स

निसान ने इस कार के केबिन को बेहद लग्जरी और मॉडर्न बनाया है. इसमें आपको ये सभी प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे:

स्मार्ट कनेक्टिविटी: इसमें गूगल इन-बिल्ट सिस्टम दिया गया है, जो गूगल मैप्स और गूगल के एडवांस्ड AI Gemini को सपोर्ट करता है.

माय निसान ऐप (My Nissan App): इस ऐप के जरिए आप रिमोट स्टार्ट-स्टॉप और वॉइस कमांड (तापमान सेट करना, लोकेशन ढूंढना आदि) जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे OTA (ओवर-द-एयर) अपडेट्स भी मिलेंगे.

आराम और सहूलियत: पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन एसी कंट्रोल, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, और ड्यूल-टोन इंटीरियर।

ड्राइविंग का मजा: पैडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और स्मार्ट पावर्ड टेलगेट.

सुरक्षा सबसे पहले

सुरक्षा के मोर्चे पर निसान ने कोई समझौता नहीं किया है. स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ-साथ इस एसयूवी में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो सफर को सुरक्षित और आसान बनाते हैं.

रितिक रोशन बने ब्रांड एंबेसडर, बुकिंग और डिलीवरी शुरू!

निसान इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन को इस कार और ब्रांड का नया चेहरा (ब्रांड एंबेसडर) घोषित किया है.

निसान टेक्टॉन की बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं. कंपनी का दावा है कि वह देश में सबसे तेज डिलीवरी देने जा रही है. इस कार की डिलीवरी ठीक 11 दिन बाद, यानी 20 जुलाई से शुरू हो जाएगी.

निसान का मास्टर प्लान

टेक्टॉन के जरिए निसान भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. कंपनी यहीं नहीं रुकने वाली, इस साल के आखिर तक ब्रांड एक और बड़ी D-segment SUV बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है.