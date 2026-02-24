Home > टेक - ऑटो > Nissan Sunny vs Hyundai Verna: आपके लिए कौन‑सी बेहतर? जानें दोनों की फीचर्स और कंफर्ट में क्या अंतर है

Nissan Sunny vs Hyundai Verna: आपके लिए कौन‑सी बेहतर? जानें दोनों की फीचर्स और कंफर्ट में क्या अंतर है

Nissan Sunny vs Hyundai Verna: SUV की तरह सेडान भी भारत में बहुत पॉपुलर है. असल में सेडान को चलाने में आरामदायक, सस्ती और दमदार लुक वाली माना जाता है. अगर आप सेडान ढूंढ रहे हैं, तो होंडा सिटी और हुंडई वरना बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 24, 2026 1:30:22 PM IST

Nissan Sunny vs Hyundai Verna
Nissan Sunny vs Hyundai Verna


Nissan Sunny vs Hyundai Verna: SUV की तरह सेडान भी भारत में बहुत पॉपुलर है. असल में सेडान को चलाने में आरामदायक, सस्ती और दमदार लुक वाली माना जाता है. अगर आप सेडान ढूंढ रहे हैं, तो होंडा सिटी और हुंडई वरना बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. हालांकि इन दोनों कारों में कड़ा मुकाबला है. दोनों ही दमदार फीचर्स, परफॉर्मेंस और अच्छा माइलेज देती है.

You Might Be Interested In

लेकिन सवाल यह उठता है कि इन दोनों कारों में से कौन सी आपके लिए ज़्यादा सस्ती और वैल्यू-फॉर-मनी होगी? आइए इनके बीच के अंतरों को समझते है.

Nissan Gravite vs Renault Triber: सिर्फ कीमत नहीं, फीचर्स में भी कमाल! जानें Gravite और Triber में कौन है ज्यादा शानदार?

होंडा सिटी के फीचर्स

ये दोनों कारें भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अपने बेहतरीन फीचर्स और दमदार माइलेज के लिए जानी जाती है. होंडा सिटी में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है. इसके अलावा कार में 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है.

You Might Be Interested In

AC Service: एसी सर्विस के दौरान इन 5 चीज़ों को जरूर चेक करें, वरना टेक्नीशियन का फायदा हो सकता है

ह्यूंदै वरना के फीचर्स

ह्यूंदै वरना में सनरूफ सेगमेंट-फर्स्ट होराइजन LED DRLs, 10.25-इंच का टचस्क्रीन और लेवल 2 ADAS सेफ्टी है. इस कार में LED हेडलैंप, एक यूनिक ग्रिल और एक स्लीक LED लाइट स्ट्रिप भी है.

दोनों कारें कैसा परफॉर्म करती?

होंडा सिटी में 1.5L i-VTEC पेट्रोल इंजन है जो 121 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 506-लीटर का बूट स्पेस भी है. दूसरी ओर हुंडई वरना में 1.5L टर्बो GDi पेट्रोल इंजन है जो 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क देता है.

Royal Enfield Himalayan 450 या Kawasaki Versys-X 300: कौन सी बाइक है ज्यादा अच्छी, किसके फीचर्स है ज्यादा दमदार

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सप्लीमेंट्स नहीं किचन में रखीं ये चीजें देंगी भरपूर प्रोटीन

February 24, 2026

दस्त से हैं परेशान, तो करें ये काम

February 23, 2026

क्या सच में अनार खाने से बढ़ता है हीमोग्लोबिन? जानें...

February 23, 2026

ब्लोटिंग से चाहते हैं छुटकारा? किचन में रखी ये चीजें...

February 23, 2026

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026
Nissan Sunny vs Hyundai Verna: आपके लिए कौन‑सी बेहतर? जानें दोनों की फीचर्स और कंफर्ट में क्या अंतर है

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nissan Sunny vs Hyundai Verna: आपके लिए कौन‑सी बेहतर? जानें दोनों की फीचर्स और कंफर्ट में क्या अंतर है
Nissan Sunny vs Hyundai Verna: आपके लिए कौन‑सी बेहतर? जानें दोनों की फीचर्स और कंफर्ट में क्या अंतर है
Nissan Sunny vs Hyundai Verna: आपके लिए कौन‑सी बेहतर? जानें दोनों की फीचर्स और कंफर्ट में क्या अंतर है
Nissan Sunny vs Hyundai Verna: आपके लिए कौन‑सी बेहतर? जानें दोनों की फीचर्स और कंफर्ट में क्या अंतर है