Nissan Sunny vs Hyundai Verna: आपके लिए कौन‑सी बेहतर? जानें दोनों की फीचर्स और कंफर्ट में क्या अंतर है

Nissan Sunny vs Hyundai Verna: SUV की तरह सेडान भी भारत में बहुत पॉपुलर है. असल में सेडान को चलाने में आरामदायक, सस्ती और दमदार लुक वाली माना जाता है. अगर आप सेडान ढूंढ रहे हैं, तो होंडा सिटी और हुंडई वरना बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. हालांकि इन दोनों कारों में कड़ा मुकाबला है. दोनों ही दमदार फीचर्स, परफॉर्मेंस और अच्छा माइलेज देती है.

लेकिन सवाल यह उठता है कि इन दोनों कारों में से कौन सी आपके लिए ज़्यादा सस्ती और वैल्यू-फॉर-मनी होगी? आइए इनके बीच के अंतरों को समझते है.

होंडा सिटी के फीचर्स

ये दोनों कारें भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अपने बेहतरीन फीचर्स और दमदार माइलेज के लिए जानी जाती है. होंडा सिटी में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है. इसके अलावा कार में 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है.

ह्यूंदै वरना के फीचर्स

ह्यूंदै वरना में सनरूफ सेगमेंट-फर्स्ट होराइजन LED DRLs, 10.25-इंच का टचस्क्रीन और लेवल 2 ADAS सेफ्टी है. इस कार में LED हेडलैंप, एक यूनिक ग्रिल और एक स्लीक LED लाइट स्ट्रिप भी है.

दोनों कारें कैसा परफॉर्म करती?

होंडा सिटी में 1.5L i-VTEC पेट्रोल इंजन है जो 121 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 506-लीटर का बूट स्पेस भी है. दूसरी ओर हुंडई वरना में 1.5L टर्बो GDi पेट्रोल इंजन है जो 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क देता है.