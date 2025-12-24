Nissan Motor India: निसान इंडिया की कारें होंगी महंगी; जानिए कब और कितनी बढ़ेंगी कीमतें

Nissan Motor India: निसान मोटर इंडिया 1 जनवरी 2026 से अपनी कारों की कीमतों में 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी. जापानी ऑटोमेकर अभी भारत में सिर्फ़ मैग्नाइट सबकॉम्पैक्ट SUV बेचती है, जिसकी कीमतें 5.62 लाख रुपये से 10.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद सबकॉम्पैक्ट SUV की कीमतें लगभग 5.79 लाख रुपये से 11.23 लाख रुपये (लगभग, एक्स-शोरूम) के बीच होंगी. कीमत में बढ़ोतरी सालाना कीमत संशोधन का हिस्सा होने की संभावना है और इसका कारण बढ़ती इनपुट लागत और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव भी हो सकता है.

2026 में भारतीय बाज़ार के लिए कंपनी की योजनाओं के बारे में बात करें तो निसान भारतीय बाज़ार में फिर से ज़ोरदार वापसी की तैयारी कर रही है और लगभग 16 महीनों के अंदर तीन बिल्कुल नए प्रोडक्ट पेश करने की योजना बना रही है. इस प्रोडक्ट-आधारित रीसेट का मकसद ब्रांड की मौजूदगी को फिर से बनाना और प्रमुख सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना है.

इस रोलआउट की अगुवाई एक कॉम्पैक्ट MPV करेगी जो B-सेगमेंट में होगी. जिसका नाम ग्रेविट होने की उम्मीद है. यह सात-सीटर CMF-A+ आर्किटेक्चर पर आधारित होगी और वैल्यू-फोकस्ड फैमिली खरीदारों को टारगेट करेगी. जिसकी कीमत 8.5 से 9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम रहने की उम्मीद है. इसमें 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है.

यही इंजन कई रेनॉल्ट और निसान मॉडल में भी इस्तेमाल होता है. हालांकि मैकेनिकल पार्ट्स जाने-पहचाने होंगे. लेकिन निसान से उम्मीद है कि वह ग्रेविट को अलग एक्सटीरियर स्टाइलिंग और बदले हुए केबिन लेआउट के जरिए अलग पहचान देगी. यह MPV जनवरी 2026 में ग्लोबल डेब्यू करने वाली है. जो निसान के आने वाले इंडिया प्रोडक्ट लॉन्च का पहला कदम होगा. इसके बाद टेक्टन आएगी. जो भारत के लिए निसान की अगली SUV होगी. जिसे फरवरी 2026 में पेश किया जाएगा. आने वाली रेनॉल्ट डस्टर के साथ साझा किए गए CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी टेक्टन में ज़्यादा मजबूत लुक और एक अलग अपमार्केट केबिन होने की उम्मीद है ताकि इसे दूसरों से अलग बनाया जा सके.

पावरट्रेन ऑप्शन भी नए-जेनरेशन डस्टर में दिए गए ऑप्शन जैसे ही होने की उम्मीद है. तीन-मॉडल रोलआउट को पूरा करने के लिए एक प्रीमियम सात-सीटर SUV होगी. जो CMF-B आर्किटेक्चर के लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन पर आधारित होगी, जिस पर Dacia Bigster भी बनी है. Tekton के स्ट्रेच्ड डेरिवेटिव होने के बजाय इस मॉडल को पूरी तरह से एक अलग पेशकश के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है. लॉन्च होने के बाद यह सेगमेंट में Hyundai Alcazar और MG Hector Plus जैसे स्थापित खिलाड़ियों को टक्कर देगी.