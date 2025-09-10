आ गया अब तक का सबसे छोटा और हल्का फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा, जानिए कीमत और फीचर्स

Nikon ने RED Digital Cinema के साथ मिलकर अपना नया कैमरा Nikon ZR Cinema लॉन्च किया है. यह कैमरा Nikon की Z CINEMA लाइनअप का सबसे छोटा और हल्का फुल-फ्रेम सिनेमा कैमरा है. इसे खास तौर पर फिल्ममेकर्स, प्रोडक्शन हाउसेज़ और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए तैयार किया गया है.

नए फीचर्स और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट

Nikon ZR में RED के साथ मिलकर नया R3D NE रिकॉर्डिंग फॉर्मेट दिया गया है. यह कैमरा 6K तक 59.94p और 4K तक 119.88p की 12-बिट RAW रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है. इसमें दो नैटिव ISO लेवल्स—ISO 800 और ISO 6400—मिलते हैं, जिससे लो-लाइट में भी बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं. 15+ स्टॉप डायनामिक रेंज और Log3G10 व REDWideGamutRGB कलर साइंस इसे RED कैमरों के साथ आसानी से मैच करता है.

ऑडियो में क्रांतिकारी बदलाव

Nikon ZR दुनिया का पहला कैमरा है जो 32-bit float ऑडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन और एक्सटर्नल माइक्स दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें Nokia OZO Audio टेक्नोलॉजी दी गई है और पाँच पिकअप मोड्स (Stereo और Directional समेत) मिलते हैं.

डिस्प्ले और स्टेबिलिटी

कैमरे में 4-इंच का 3070k-dot डिस्प्ले है जिसमें 1000-nit ब्राइटनेस और DCI-P3 कलर कवरेज है. इसकी वजह से ज्यादातर सेटअप में एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ती. EXPEED 7 प्रोसेसर और AI-आधारित ऑटोफोकस 9 सब्जेक्ट टाइप्स को पहचानता है और ट्रैकिंग को और सटीक बनाता है. साथ ही, 5-axis stabilization से हैंडहेल्ड शूटिंग और भी स्मूद होती है.

पोर्टेबल और पावरफुल डिजाइन

यह कैमरा सिर्फ 540 ग्राम वज़नी है और इसमें फैनलेस हीट डिज़ाइन है, जिससे लगातार 125 मिनट तक 6K रिकॉर्डिंग की जा सकती है. कनेक्टिविटी में Frame.io Camera to Cloud, LUT मॉनिटरिंग और नया डिजिटल एक्सेसरी शू शामिल है, जो एक्सेसरीज़ के साथ एडवांस कम्युनिकेशन और पावर सपोर्ट देता है.

अन्य लॉन्चिंग्स

ZR के साथ ही, RED ने V-RAPTOR XE भी लॉन्च किया है जो 8K ग्लोबल शटर कैमरा है. Nikon ने नया ME-D10 शॉटगन माइक्रोफोन भी पेश किया है, जो खास ZR के लिए डिज़ाइन किया गया है.