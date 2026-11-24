NHAI New Toll Plaza System: अगर आप अपनी गाड़ी लेकर नेशनल हाईवे पर निकलते हैं, तो अब इंश्योरेंस की वैधता को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है. जल्द ही टोल प्लाजा पार करते ही आपके वाहन का बीमा स्टेटस डिजिटल तरीके से जांचा जा सकेगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) एक ऐसे सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, जो बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों की पहचान कर उनके रजिस्टर्ड मालिकों को SMS अलर्ट भेजेगा. इस पहल के बीच 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी चर्चा में है. हालांकि, NHAI ने साफ किया है कि टोल प्लाजा पर मिलने वाले SMS के आधार पर कोई चालान नहीं काटा जाएगा.

दिल्ली के मुंडका टोल प्लाज़ा पर ट्रायल चल रहा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NHAI ने दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर मुंडका टोल प्लाज़ा पर इस सिस्टम का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. इसका मकसद उन गाड़ियों की पहचान करना है जिनकी थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो गई हैं या जिनका वैलिड इंश्योरेंस नहीं है.

NHAI के मुताबिक, यह सिस्टम अभी टेस्टिंग में है। 19 नवंबर को जारी एक क्लैरिफिकेशन में, अथॉरिटी ने कहा कि SMS अलर्ट सिर्फ अवेयरनेस और जानकारी के मकसद से हैं. इनका टोल प्लाज़ा पर चालान या फाइन लगाने से कोई लेना-देना नहीं है. इसे पूरे देश में लागू करने की तारीख अभी अनाउंस नहीं की गई है.

नया टोल प्लाज़ा सिस्टम कैसे काम करेगा?

इस टेक्नोलॉजी के तहत, टोल प्लाज़ा से गुज़रने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के VAHAN डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड से मैच किया जाएगा. इसके बाद ऑटोमेटेड सिस्टम यह चेक करेगा कि गाड़ी की थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव है या नहीं.

अगर पॉलिसी एक्सपायर पाई जाती है या गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, तो रजिस्टर्ड मालिक को एक SMS भेजा जाएगा. इसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, टोल प्लाज़ा पार करने का समय और इंश्योरेंस के एक्सपायर होने की जानकारी शामिल हो सकती है. इससे गाड़ी के मालिक को इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए समय पर अलर्ट मिल जाएगा.

बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर क्या पेनल्टी है?

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 146 के मुताबिक, पब्लिक सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है. सेक्शन 196 में बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर पेनल्टी का प्रावधान है. बदले हुए नियमों के अनुसार, जो 15 अगस्त, 2026 से लागू होंगे:

पहला उल्लंघन: गाड़ी के बेस इंश्योरेंस प्रीमियम का तीन गुना या 5,000 रुपये जो भी ज़्यादा हो.

दोबारा उल्लंघन: बेस प्रीमियम का पांच गुना या 10,000 रुपये जो भी ज़्यादा हो.

इसलिए, बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 10,000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है.

NHAI यह पहल क्यों शुरू कर रहा है?

इसका मुख्य मकसद गाड़ी मालिकों को इंश्योरेंस पॉलिसी के समय पर रिन्यूअल के महत्व के बारे में जागरूक करना है. अगर बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी किसी दुर्घटना में शामिल होती है, तो इससे गंभीर मुश्किलें हो सकती हैं, जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवज़ा और गाड़ी मालिक की फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी शामिल है. अभी के लिए, ड्राइवरों को रेगुलर तौर पर अपनी पॉलिसी की एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए.