अब Hyundai Creta को टक्कर… Renault Duster 2026 में होगी लॉन्च! देखिए क्या हैं इसके फुल फीचर्स

भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट अब और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि Renault Duster नए अवतार में जल्द ही वापसी करने वाली है. यह SUV 2026 की पहली छमाही में भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है. नई Duster में पूरी तरह से नया डिज़ाइन, आधुनिक फीचर्स और दमदार इंजन देखने को मिलेगा. इसकी प्रतिस्पर्धा सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Victorious, Toyota Hyryder और Grand Vitara जैसी SUVs से होगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

वैश्विक स्तर पर नई Renault Duster को कई इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा. इसमें 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 130 BHP की पावर देगा. इसके साथ 140 BHP की ताकत वाला 1.2 लीटर 48V माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी शामिल है. इसके अलावा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.2 kWh बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगे. भारत में लॉन्च होने वाली Duster में भी कुछ हाइब्रिड विकल्प उपलब्ध होंगे. यह SUV मैनुअल और DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों में आएगी, जबकि 4×4 ड्राइव सिस्टम सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा.

हाइब्रिड वेरिएंट की योजना

शुरुआत में नई Duster सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में आएगी. हाइब्रिड वेरिएंट को बाद में, लगभग 6 से 12 महीने बाद, लाइनअप में शामिल किया जाएगा. Renault इंडिया 2027 में Duster का 7-सीटर वर्ज़न भी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसे फिलहाल Renault Boreal कहा गया है. यह तीन-रो वाली SUV 5-सीटर Duster की तकनीक, डिजाइन और फीचर्स साझा करेगी और इसका मुकाबला Hyundai Alcazar, Tata Safari और Mahindra XUV700 जैसी गाड़ियों से होगा.

डिजाइन और फीचर्स

नई Duster को Renault CMF-B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल आने वाली Nissan Tecton SUV में भी किया जाएगा. डिजाइन के मामले में यह SUV पहले से ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड होगी. फीचर्स में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और लेवल-2 ADAS शामिल होने की उम्मीद है. इन सभी फीचर्स के साथ नई Duster भारतीय सड़कों पर एक बार फिर अपनी पहचान बनाने को तैयार है.