Nexon, Punch or Sierra: कौन सी कार बैठेगी बजट में फिट? किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स और बेहतरीन माइलेज

Nexon Punch or Sierra: भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में पिछले कुछ सालों से Tata Motors ने अपनी अलग पहचान बनाई है. टाटा की कारें आमतौर पर काफी टिकाऊ और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं. न केवल तना बल्कि, इन कारों में आपको एडवांस फीचर्स और बेहतरीन सेफ्टी भी देखने के लिए मिलती है. यही कारण है कि भारत में लोग अब टाटा की कारों को केवल एक वाहन नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और सुरक्षित फैमिली कार के रूप में देखने लगे हैं. इसलिए टाटा की कारें सेल के मामले में भी टॉप पर रहती हैं. खासतौर पर Tata Nexon, Tata Punch और नई Tata Sierra को लेकर काफी चर्चा रहती है.

ये तीनों ही कारें काफी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं. किस मॉडल को सबसे ज्यादा पसंद किया गया और कौन-सी गाड़ी बिक्री के मामले में आगे रही? इस बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे.

1. Tata Punch

देखा जाए तो टाटा पंच एक बेहतरीन और दमदार कार मानी जाती है. Punch ने लॉन्च के बाद से ही भारतीय बाजार में इसे काफी लोकप्रियता मिली और लोग इसे सेफ्टी के तौर पर पसंद करते हैं. यह कार उन ग्राहकों के लिए खास पसंद बन चुकी है, जो हैचबैक की कीमत में SUV जैसा अनुभव चाहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, जो काफी रफ एंड टफ है और गांव से लेकर शहर की सड़कों में भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है. इस कार में आपको ऊंचा ग्राउंड क्लीयरें और सबेहतर माइलेज मिलने के साथ ही मजबूत बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है.

2. Tata Sierra

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में टाटा सिएरा का काफी क्रेज है. इस कार में आपको फीचर्स के साथ-साथ अच्छी सेफ्टी मिलती है. यह कार लॉन्च होने के बाद से ही कई बड़ी एसयूवी कारों को टक्कर गदे रही है. प्रीमियम फीचर्स और और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली यह कार लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है. इसमें आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलने के अलावा आकर्षक रोड प्रेजेंस और प्रीमियम केबिन भी दिया जाता है.

3. Tata Nexon

Tata Nexon कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेने वालों के लिए एक परफेक्ट कार हो सकती है. यह मजबूती और दमदार इंजन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन साबित होती है. आकर्षक डिजाइन, दमदार इंजन विकल्प और शानदार सेफ्टी फीचर्स के कारण यह भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. Tata Nexon लंबे समय से कंपनी की सबसे सफल SUV में से एक रही है. इस कार में आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, प्रीमियम इंटीरियर डिजाइन के साथ ही साथ एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.