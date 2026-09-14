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लेना चाहते हैं बेहतरीन कॉम्पैक्ट SUV कार? Nexon EV vs Suzuki XL7 में से किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स, माइलेज और पावर में कौन दमदार

हालांकि, Nexon EV एक इलेक्ट्रिक कार है वहीं, Suzuki XL7 पेट्रोल में आती है. हालांकि, इसमें हाइब्रिड वैरिएंट भी आता है. लेकिन, दोनों में से किसी भी कार को लेने से पहले आपको दोनों में अंतर जान लेना चाहिए. चलिए आपको दोनों के बीच के अंतर समझाते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 14, 2026 9:42:51 PM IST

लेना चाहते हैं बेहतरीन कॉम्पैक्ट SUV कार? Nexon EV vs Suzuki XL7 में से किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स, माइलेज और पावर में कौन दमदार


Nexon EV vs Suzuki XL7: अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ फीचर्स और परफॉर्मेंस में भी काफी दमदार हो. आज के समय में कार लेते समय कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर आपका बजट 10 से 12 लाख रुपये है तो ऐसे में आप Tata Nexon EV और Suzuki XL7 में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही कारें फीचर्स के साथ-साथ माइलेज में भी काफी दमदार मानी जाती हैं.
हालांकि, Nexon EV एक इलेक्ट्रिक कार है वहीं, Suzuki XL7 पेट्रोल में आती है. हालांकि, इसमें हाइब्रिड वैरिएंट भी आता है. लेकिन, दोनों में से किसी भी कार को लेने से पहले आपको दोनों में अंतर जान लेना चाहिए. चलिए आपको दोनों के बीच के अंतर समझाते हैं. 

किसमें मिलते हैं दमदार फीचर्स? 

Nexon EV में आपको Tata Nexon EV में आपको JBL के 9 स्पीकर्स, 10.25-inch इंच की फुली रिकंफिगरेबल डिजिटल डिस्प्ले मिलने के अलावा 12.3 इंच की सिनेमैटिक टचस्क्रीन और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी जाती है. वहीं, दूसरी ओर Suzuki XL7 के पावर और फीचर्स की तो इस कार में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) के साथ ही साथ नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स हैं. वहीं, इस कार में 360 डिग्री कैमरा और डिजिटल इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर और एक अपडेटेड इंटीरियर मिलता है. इस कार में आपको 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. 

परफॉर्मेंस में कौन निकलेगा आगे? 

Tata Nexon EV में आपको 489 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाती है. इसके अलावा यह कार 127 bhp से 143 bhp का पावर देती है. Suzuki XL7 में आपको 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जोकि 103bhp की पावर और 138Nm का टॉर्क जनरेट करती है. पावर और परफॉर्मेंस में वैसे तो दोनों ही कारें काफी किफायती हो सकती हैं. 

Tags: Nexon EV
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